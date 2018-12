Tudorel Toader vine cu "simple precizari" despre Elena Udrea si Alina Bica

Ziare.

"Simple precizari: Astazi, la orele 11:45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru condamnatele din Costa Rica.Urmeaza ca MJ sa primeasca documentatia completa. Urmeaza ca fiecare sa isi cunoasca si sa isi realizeze competentele legale, iar opinia publica sa fie corect informata!", a postat Tudorel Toader, vineri, pe Facebook Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut ieri formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului, potrivit site-ul de stiri AmeliaRueda.com, citat de Mediafax. In acest context, Biroul pentru Evaluare Tehnica si Relatii Internationale (OATRI) din cadrul Ministerului Public din Costa Rica a transmis, vineri, ca Elena Udrea si Alina Bica sunt in continuare in arest preventiv si ca, pana in momentul difuzarii acestei stiri, Romania nu a anulat solicitarea de extradare."Institutia se va consulta cu autoritatile din Romania pentru a clarifica informatiile despre acest caz", a transmis OATRI.Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute pe 3 octombrie de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei.I.S.