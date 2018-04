Tudorel Toader vrea sa aduca acasa romanii din inchisorile elvetiene: Sa nu mai spuna acasa ca au fost in vacanta!

Ziare.

com

"Adu-i pe acestia la noi. Nu vor mai putea spune oamenilor de acasa ca au fost in vacanta cand ei au fost in inchisoare", a spus Tudorel Toader, citat de Euronews Politia si sistemul judiciar din Elvetia au salutat propunerea lui Toader."Exista deja posibilitatea de a transfera prizonierii romani in penitenciare (din Romania - n.red.). Cu toate acestea, este greu de folosit - pana acum s-a facut de doua ori pe an", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Federal de Justitie si Politie din Elvetia.Daca ideea surade autoritatilor elvetiene, filiala Amnesty International din Elvetia nu este de aceeasi parere si sustine ca in Romania "conditiile de detentie nu ar respecta standardele internationale". In aprilie 2017, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a decis ca inchisorile din tara noastra sunt supraaglomerate si le-a descris ca fiind "inumane si degradante". "Nu putem spune daca situatia din penitenciare s-a imbunatatit de la decizia CEDO", a declarat pentru Euronews un purtator de cuvant al filialei Amnesty International din Elvetia.Conform statisticilor, cei mai multi infractori din inchisorile elvetiene si fara resedinta in Elvetia sunt romani.