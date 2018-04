Tudorel Toader vrea sa scoata detinutii la munca

Ziare.

com

Acesta a cerut Administratiai Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa comunice numarul detinutilor apti de munca, disponibilitatea acestora de a lucra in afara penitenciarelor si domeniile in care acestia ar putea munci. Toader anunta, de asemenea, ca se va suplimenta schema de personal necesar pentru supravegherea detinutilor."In vederea unei mai bune reintegrari sociale, precum si a valorificarii potentialului uman existent in penitenciare, de la Administratia Nationala a Penitenciarelor am solicitat urmatoarele numarul detinutilor apti de munca, disponibilitatea acestora de a munci in afara penitenciarelor, domeniile in care acestia sunt pregatiti sa munceasca si repartitia pe fiecare penitenciar", scrie Toader in mesaj.Ministrul Justitiei precizeaza ca, ulterior, "in conditiile legii, pe baza unui contract de prestari servicii, detinutii vor putea presta diferite activitati lucrative"."Se va asigura suplimentarea schemei de personal necesar pentru supravegherea detinutilor", mai scrie Toader pe Facebook.