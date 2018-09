Ultima suta de metri pentru sefia DNA. Toader a intervievat toti candidatii si isi va anunta decizia

Cine sunt candidatii pentru conducerea DNA

Ziare.

com

"Au fost finalizate interviurile pentru ocuparea functiei de procuror-sef DNA! Joi, 06.09.2018, la orele 13:00, pe pagina de Internet a MJ, vom face cunoscuta propunerea pentru procurorul-sef DNA, precum si programele de management", a scris Tudorel Toader pe Facebook.Interviurile sustinute de cei sase candidati pentru postul de procuror-sef al DNA s-au desfasurat luni si marti la Ministerul Justitiei, in fiecare zi fiind programati cate 3 concurenti. Cei sase candidati sunt Paula Nicoleta Tanase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Andrei Bodean, Adina Florea si Sorin Armeanu.este procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Timp de mai multi ani, Adina Florea a condus Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ulterior ocupand si functia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.este prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui.este fost procuror general adjunct al Romaniei si fost secretar de stat in Ministerul Justitiei.Procurorul Gabriela Scutea de la Parchetul Curtii de Apel Brasov a fost secretar de stat la Ministerul Justitiei (ianuarie 2016), anterior fiind Inalt reprezentant al Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeana pe aspectele referitoare la indeplinirea conditionalitatilor stabilite in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie.In perioada mai - august 2013 a fost consilier al procurorului general la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intre noiembrie 2006 - mai 2013 a fost adjunct al procurorului general Laura Codruta Kovesi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, responsabil pentru activitatea Sectiei judiciare, activitatea de resurse umane si documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea programelor cu finantare externa, precum si audit . Anterior, a fost procuror la Brasov.are 38 de ani si este procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.El a instrumentat mai multe dosare vizandu-l pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu. De altfel, dosarul in care Constantinescu a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciul in cazul Centrului Militar Zonal a fost instrumentat de Andrei Bodean.are 47 de ani si este procuror la Parchetul Curtii de Apel Galati, iar anterior, incepand cu 2009, ea a lucrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.In perioada 2007-2009, Paula Tanase a fost procuror al Sectiei judiciar-penale din cadrul aceleiasi instante, iar in perioada 2006 - 2007, procuror la Sectia Urmarire penala la aceeasi instanta. Ea a intrat in magistratura in 1996, ca procuror stagiar la Parchetu Judecatoriei Galati, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept din Iasi, cu media 9.46. Paula Tanase scria despre ea, in anul 2012, ca desi au existat perioade in care a instrumentat si o mie de dosare pe an, avea "stoc zero de la o saptamana la alta" si nu a avut "nicio restituire sau achitare in solutiile de trimitere in judecata dispuse". Ea a candidat si in 2012 pentru conducerea DNA.are gradul de general-maior si este procuror la Sectia Parchetelor Militare din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. El a fost detasat la Ministerul Apararii Nationale, in martie 2016, pentru o perioada de trei ani, prin Hotararea CSM nr. 148/ 2016. Lupulescu a candidat, in martie 2015, pentru functia de procuror-sef al DIICOT, alaturi de Ioana Albani, Daniel Horodniceanu, Giorgiana Hosu, Adrian Gluga si Catalin Borcoman.