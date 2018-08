Un fost membru CSM reactioneaza la ordonanta lui Toader: Ideile astea sunt trasnite, nu pot fi inventate cazuri de revizuire

Ziare.

"Nu pot fi inventate cazuri de revizuire noi decat pentru dosare noi", spune magistratul.Cristi Danilet arata ca judecatorii nu au stiut de existenta protocoalelor si doar o instanta de contencios administrativ poate declara acele protocoale ca fiind nelegale.Ministrul Justitiei a emis in spatiul public niste idei in legatura cu o OUG pe care ar gandi-o cu privire la revizuirea hotararilor judecatoresti penale care s-ar intemeia pe protocoale si interceptari nelegale. "Dosarele de care vorbeste domnul ministru sunt inchise, hotatarile judecatoresti sunt definitive, ele nu mai pot fi redeschise decat pentru motive aparute ulterior. Or, nu pot fi inventate cazuri de revizuire noi decat pentru dosare noi", concide Cristi Danilet.Iata postarea lui Cristi Danilet:I.S.