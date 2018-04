Un judecator, fost membru CSM, explica ce ar insemna pentru Justitie daca Toader va castiga la CCR

Ziare.

com

Intr-un comentariu cu titlul "" postat pe blogul judecatorului Cristi Danilet , acesta vorbeste despre separarea puterilor intr-un stat democratic, cum este Romania, si subliniaza ca "o autoritate nu are voie sa se amestece in atributiile celeilalte puteri".In context, magistratul explica faptul ca "cine ar dori sa influenteze mersul dosarelor (evident, e vorba de cele penale) are: fie inventeaza imunitati pentru a impiedica anchetele judiciare, fie elimina legea care ar duce la sanctionare, fie".Prin urmare, este extrem de important nu doar cine numeste procurorii, ci si cine ii poate revoca, fiind extrem de important ca "procurorii sefi sa nu fie dependenti de politic", pentru ca "un procuror-sef controlat politic poate influenta mersul unui dosar penal al procurorului din subordine", spune judecatorul.in procedura de numire si de revocare a inaltilor procurori, legea spune ca decizia finala apartine presedintelui Romaniei, care are nevoie de un aviz consultativ al CSM.Presedintele Romaniei este cel care ia decizia atat pentru numirea, cat si pentru revocarea unui inalt procuror. Decizia sa nu poate fi una formala. Ca este asa o spune CCR la pct. III.3 lit. g) din mai vechea: ''", reaminteste judecatorul.In cazul de fata, ministrul Toader a propus revocarea procurorului-sef al DNA, CSM a dat aviz negativ, iar presedintele Iohannis a respins propunerea, puncteaza acesta."Ministrul a anuntat ca va contesta la CCR actul presedintelui - se pare ca el sustine ca atunci cand ministrul propune revocarea unui procuror-sef, avizul CSM trebuie ignorat si presedintele tarii este obligat sa dispuna revocarea. Sunt doua posibilitati cu privire la ceea ce va urma:Daca CCR ii va da dreptate ministrului, inseamna ca incepand cu acel moment orice ministru poate propune (in fapt...'dispune') revocarea unui inalt procuror nu doar pentru ca, de exemplu, un procuror din subordinea sa, dar si pentru simplu fapt ca nu ii mai place de ochii sau inaltimea lui.Cu privire la primul motiv, chiar imi aduc aminte cum premierul Tariceanu a luat-o la intrebari pe Macovei, pe atunci ministru al Justitiei, cu privire la faptul ca procurorii din 'subordinea' ei il ancheteaza pe vicepremierul Copos - si era vorba de un Guvern... liberal, care - chipurile - prin definitie respecta independenta Justitiei. Evident, va urma revocarea lui Kovesi;Daca CCR nu ii va da dreptate ministrului Toader, inseamna ca propunerea de revocare a procurorului-sef Kovesi s-a facut pe alte motive decat cele legale. Dupa ce ministrul a fost atentionat anul trecut de CSM caprin afirmatiile sale in cazul penal 'Belina' aflat in desfasurare, dupa ce ministrulpentru un conflict de natura constitutionala in acelasi caz Belina, dupa cepropunerii de revocare a lui Kovesi din functie, este evident ca o noua decizie negativa din partea CCR in cazul Kovesi ar inseamna ca ministrul a abuzat de puterea sa incercand sa demita un inalt procuror. Iar asta ar insemna", comenteaza judecatorul Cristi Danilet.