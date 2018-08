Un membru CSM dezvaluie decizia CCR care desfiinteaza ordonanta pentru condamnati anuntata de Toader

Ziare.

com

Precizarea magistratului vine in contextul in care ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader adaugand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt, dupa terminarea concediilor.Paragraful postat pe Facebook de Bogdan Mateescu este din Decizia nr. 377/2017 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum si pentru instituirea unor masuri necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedura civila."Prin urmare, criteriul ce trebuie luat in seama si care tine de esenta art. 15 alin. (2) din Constitutie raportat la aplicarea in timp a reglementarilor referitoare la caile de atac este data pronuntarii hotararii judecatoresti.Astfel, in temeiul textului constitutional antereferit,(...).In schimb,Aceeasi regula se aplica atat cailor ordinare, cat si extraordinare de atac, ambele categorii de cai de atac urmand sa isi pastreze aceeasi configuratie juridica de la data stabilita drept reper de catre legiuitor.Prin urmare,."I.S.