Un membru CSM ii reaminteste lui Toader ca CCR interzice detasarea magistratilor in Executiv. E cazul unui secretar de stat de la MJ

"Deciziile CCR sunt obligatorii"

Ce a decis CCR

Ziare.

com

Magistratul face trimitere la cazul secretarului de stat Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova, care a fost detasat la minister in ianuarie 2017, in timpul fostului ministru Florin Iordache, cu putin timp inainte de adoptarea OUG 13.Bogdan Mateescu arata ca aceste detasari ar incalca nu mai putin de trei principii fundamentale de rang constitutional, potrivit Deciziei CCR nr. 43/2018, definitiva si general obligatorie."Reprezentantii celorlalte puteri, inclusiv ministrul Justitiei, ar fi putut solicita incetarea acestor detasari, iar nu sectiile din CSM din oficiu, insa nu au facut-o. Domniile lor mentin, asadar, aceste situatii inadecvate - constatate expres ca atare de instanta constitutionala pentru viitor - din punctul de vedere al valorilor constitutionale", scrie Bogdan Mateescu.In opinia judecatorului, toate deciziile CCR sunt general obligatorii si trebuie respectate de orice subiect de drept. "Sunt consecvent acestei opinii indiferent ce suparari provoc, textul constitutional nu distinge in functie de tipul controlului ori de solutia pronuntata", sustine membrul CSM.Bogdan Mateescu a facut aceste precizari in contextul discutiei privind procurorii delegati. El a precizat ca judecatorii nu pot fi delegati sau detasati la alte instante, daca nu detin gradul corespunzator acelor instante, in timp ce procurorii pot fi delegati sau detasati la un parchet superior, fara sa detina acest grad. "Insa legea, si nu altceva, a prevazut aceasta posibilitate", a conchis judecatorul.Curtea Constitutionala a stabilit prin decizia 45/2018 ca magistratii "nu pot desfasura activitati specifice celei de legiferare sau de organizare si punere in aplicare a legii pe calea actelor administrative".De asemenea, Curtea Constitutionala a decis ca "judecatorii/procurorii nu pot fi numiti/detasati in functii de demnitate publica, pentru ca isi asuma un rol diferit celui de infaptuire a justitiei, componenta politica/administrativa preluata evidentiind, in realitate, o noua functie exercitata concomitent cu detinerea calitatii de judecator/procuror" (paragraful 102 din Decizia CCR 252/2018).In ciuda acestor decizii, Mariana Mot si-a continuat nestingherita activitatea la Ministerul Justitiei.I.S.