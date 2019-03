Un membru CSM il confrunta pe Tudorel Toader: Il rog sa explice afirmatia "mi s-a spus ca CSM va da aviz pozitiv"

Ziare.

"Il rog public pe domnul ministru Tudorel Toader sa explice exact afirmatia: "Mi s-a spus ca CSM va da aviz pozitiv" (pe proiectul de OUG pt modificarea OUG 7/2019).Nu as vrea ca cineva sa creada ca s-ar face cumva diverse intelegeri si s-ar primi diverse asigurari, pentru ca mai multi colegi magistrati asa au perceput si mi-au adresat intrebari.Reamintesc ca avizul se acorda prin vot, ca orice hotarare, dupa dezbateri, de catre toti membrii CSM, iar rezultatul se stabileste numai dupa numararea voturilor.Astazi, spre exemplu, opiniile instantelor si parchetelor pe care am decis sa le consultam au venit in tot cursul zilei. Membrii CSM s-au intrunit in comisie abia cu putin timp inaintea sedintei Plenului.Abia atunci am avut in vedere punctele de vedere ale instantelor si parchetelor si abia atunci eu unul mi-am definitivat un punct de vedere cu privire la acest aviz.Nu mi se pare corect a se propaga in spatiul public o astfel de afirmatie cu atata usurinta si cred ca ar fi corect ca domnul ministru sa o expliciteze", ii cere magistratul.Marti, Guvernul a adoptat noua ordonanta, in pofida cererilor magistratilor de abrogare totala si a avizului negativ dat de CSM. Tudorel Toader a dat insa vina tot pe CSM , care sustine el, l-ar fi anuntat ca va aviza pozitiv proiectul.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a votat insa in unanimitate impotriva proiectului de OUG propus de Tudorel Toader prin care vrea sa schimbe OUG 7/2019, cea care amputeaza Legile Justitiei. Avizul CSM este consultativ, insa pana la asaltul PSD-ALDE impotriva Justitiei era, de obicei, luat in considerare."Motivarea este in sensul mentinerii pozitiei consecvente a Consiliului, in acord cu hotararea anterioara a plenului si cu propunerea anterioara a CSM, de a abrogare a tuturor dispozitiilor care exced propunerilor formulate de Consiliu," este punctul de vedere al CSM.