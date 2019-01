Un membru CSM reactioneaza dupa declaratiile lui Toader despre completurile de 3 judecatori: Mi se pare de-a dreptul revoltator

Toader: Situatie identica

Prin urmare, lucrurile nu sunt "identice" din insasi perspectiva legii, sustine magistratul intr-o postare pe Facebook.Precizarile judecatorului vin dupa ce Tudorel Toader a declarat, duminica seara, la Antena3, ca in cazul completurilor de trei magistrati de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, "cu cele de cinci judecatori, dar nu exista o decizie a CCR in acest sens.Bogdan Mateescu precizeaza ca este corect sa cunoastem legea, dincolo de ceea ce vedem la televizor si provenind chiar din partea unor inalti reprezentanti ai statului roman, prezentati ca specialisti in Drept.", sustine Bogdan Mateescu.Tudorel Toader a lasat aseara sa se inteleaga ca, in cazul completurilor de trei magistrati de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, "prin analogie, lucrurile sunt identice" cu cele de cinci judecatori.", a spus Tudorel Toader, la Antena3."Vizavi de completurile de cinci, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in conflict de natura constitutionala, vizavi de completurile de 3, sigur, Curtea se poate pronunta la sesizarea Avocatului Poporului, autosesizare din oficiu ori a cuiva ori la o exceptie ridicata de partea oricarui proces, parte judecata in complet de 3, complet la randul lui nelegal constituit. Ce vreau sa spun? Sunt remedii", a conchis ministrul, citat de Mediafax.