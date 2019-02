Uniunea Europeana ii declara razboi deschis lui Tudorel Toader. Cartea nationalismului se joaca la Bucuresti

Ziare.

Forurile europene, de la Comisia Europeana pana la GRECO si Comisia de la Venetia, au denuntat constant, in ultimii ani, abuzurile de putere de la Bucuresti, atat in ceea ce priveste strategiile de confiscare a institutiilor de justitie sau, acolo unde nu se poate, de deturnare a acestora, cat si in ceea ce priveste politicile guvernamentale de inoculare a fricii, urii, prin propaganda sau chiar violenta, asa cum s-a vazut la protestul din 10 august.Desi se face des aceasta comparatie intre Bucuresti, Budapesta si Varsovia, in cazul acestora din urma, Uniunea Europeana a pastrat un discurs diplomatic, fara a legitima, fireste, iliberalismul. Periculos, instigator, diletant, Viktor Orban nu suporta comparatie cu Viorica Dancila, un prim-ministru de carton, cu cate o zvacnire golemica si care rateaza orice posibila discutie ideologica, punandu-si mainile in solduri si tuguind cuvintele.Autoritatile de la Bucuresti au incalcat insa toate limitele tolerantei Uniunii Europene. Sigur ca Uniunea este o constructie pragmatica, urmeaza alegeri destul de sensibile, in care centrele de greutate politica se vor recalibra odata cu Brexitul, dar nimic nu poate cautiona o putere politica a carei miza este salvarea unui grup pseudo-mafiot, cel construit in jurul lui Liviu Dragnea.Un stat in care un condamnat penal, Darius Valcov, se ocupa de Finantele tarii nu poate fi tratat ca partener egal de dialog.In momentul in care Viorica Dancila a primit ordin politic sa ii sfideze pe liderii europeni in plenul Parlamentului reunit la Strasbourg, in sedinta in care Romania a preluat presedintia prin rotatie a Consiliului UE, forul european a intrat pe frontul de lupta.Iar Guvernul Dragnea/Dancila a continuat. In numele presedintiei UE, statul roman a acceptat, dand din cap - oricum altceva mai inteligent nu i s-a cerut - sa faca lobby pentru relocarile ambasadelor europene din Tel Aviv in Ierusalim, in conditiile in care asa-numitaeste nenegociabila pentru UE. Acesta este un afront prostesc, pentru ca nici macar Netanyahu nu se astepta ca Romania sa aiba vreo insemnatate in deciziile de politica externa ale Uniunii. Asa ca a umilit-o, la cererea Vioricai Dancila, care probabil spera sa obtina o fotografie mai buna a lui Dragnea la Washington.Era suficient ca Laura Codruta Kovesi sa fi ramas in etapa finala, cea a votului, pentru sefia Parchetului European. Uniunea Europeana a decis insa, in deplina concordanta cu toate luarile de pozitie din ultimii doi ani fata de puterea politica a regimului Dragnea, sa il invalideze pe Tudorel Toader ca specialist in drept, care inca indrazneste sa de recomande drept membru al Comisiei de la Venetia, si sa invalideze astfel si aroganta Vioricai Dancila de a vorbi despre o presedintie romana a Consiliului UE.In numele Romaniei, Dancila, Toader, Melescanu si ceilalti ministri au ratat un moment istoric al unei tari pentru care parcursul european a fost un deziderat inca de la constituire.Ministrul Justitiei a anuntat deja ca va riposta impotriva Uniunii Europene si va trimite decizia CCR privind demiterea din functie a Laurei Codruta Kovesi fiecarui ministru de Justitie din tarile UE. Decizie cu care, alaturi de non-combatul presedintelui Klaus Iohannis, a reusit sa deturneze Directia Nationala Anticoruptie (DNA) . Vorbind tocmai despre onoarea "reperabila" a Romaniei si despre cum Guvernul Dragnea/Dancila se zbate pentru neatarnarea tarii, puterea politica de la Bucuresti isi foloseste munitia contra unui specialist roman care este prima optiune pentru o mare functie europeana. Cam asa arata nationalismul care calca in picioare atasamentul fata de tara al romanilor.Nu e prima data cand Europa apara un roman in fata unei puteri discretionare. De altfel, dupa 10 august, institutiile europene au anuntat ca nu vor confunda societatea cu o clasa politica abuziva.