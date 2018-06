Unul dintre fiii ministrului Toader a provocat un accident de masina

Ziare.

Se pare ca din cauza oboselii, a pierdut controlul volanului, iar in urma accidentului atat el, cat si o pasagera au fost raniti.Accidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 4:00. Andrei Toader se deplasa cu masina dinspre Raducaneni spre Iasi, iar in localitatea Chicerea a pierdut controlul volanului si a lovit un podet.Potrivit Politiei, fiul ministrul Justitiei ar fi pierdut controlul volanului, dupa ce ar fi atipit la volan. Masina s-a izbit de un podet. Atat soferul, cat si pasagera din dreapta au fost raniti usor, fiind transportati la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi."Se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Soferul a fost testat. dar nu s-a descoperit ca acesta consumase alcool", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Politiei judetului Iasi.Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, medicul Diana Cimpoesu, a afirmat ca cele doua persoane implicate in accident au ajuns la spital constiente si ca sunt in afara oricarui pericol.Potrivit medicului iesean, dupa ce au fost fost efectuate o serie de investigatii, cei doi pacienti au fost directionati catre spitalul de Neurochirurgie.