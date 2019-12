Vineri vor fi depuse la Guvern peste 10.000 de semnaturi pentru retragerea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia

Ziare.

com

Actiunea va avea loc vineri, in intervalul 12:00 - 12:20, in fata Guvernului, fiind invitat sa participe oricine doreste.Potrivit unui eveniment pe Facebook, pana acum s-au strans 10.300 de semnaturi."Daca esti in Bucuresti vineri, 20 decembrie, vino alaturi de noi, membrii comunitatilor Reset Iasi si Declic, eventual in pauza de pranz, ca impreuna sa le aratam ca ne pasa de imaginea Romaniei si de prezenta unor figuri reprobabile in institutii prestigioase precum Comisia de la Venetia.Chiar daca au trecut trei ani de la inceputul celor mai mari proteste din Romania, inca ne pasa si mai avem energie sa ne implicam.In perioada cat a fost ministru, Tudorel a actionat exact impotriva recomandarilor Comisiei de la Venetia al carui membru era si inca mai este, ca un adevarat 'cal troian' perfid si toxic", se arata pe pagina evenimentului Petitia, intitulata "Cerem retragerea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia!", poate fi accesata aici "Noi, semnatarii acestei petitii, va solicitam sa revocati mandatul dlui Tudorel Toader si sa il inlocuiti din Comisia de la Venetia, avand in vedere ca a nesocotit valorile si principiile statului de drept si ale independentei justitiei.In perioada in care a fost ministru al Justitiei, dl Tudorel Toader a adus modificari nocive la legile Justitiei si a dispus infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SSIIJ)", se arata, intre altele, in textul documentului.