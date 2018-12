Zeci de profesori ai Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi cer revocarea lui Tudorel Toader din functia de rector

Ziare.

Cei 30 de semnatari sustin, intr-o scrisoare deschisa adresata Senatului universitatii iesene, ca demersul este "un raspuns la numeroasele nemultumiri interne legate de prejudiciul grav de imagine adus Universitatii, precum si la asteptarile societatii civile formulate prin initiativa celor 25 de grupuri civice"."Stimati membri ai Senatului Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, subsemnatii, profesori si cercetatori din mediul academic al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza din Iasi", rugam Senatul Universitatii sa intreprinda toate masurile necesare pentru revocarea din functia de rector (auto-suspendat) a domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader, ca raspuns la numeroasele nemultumiri interne legate de prejudiciul grav de imagine adus Universitatii, precum si la asteptarile societatii civile formulate prin initiativa celor 25 de grupuri civice.In ceea ce ne priveste, consideram ca implicarea politica a domnului profesor dr. Tudorel Toader si atragerea Universitatii in declaratiile sale de presa si in mesajele transmise in cadrul comunitatii academice, emise cand in calitate de rector, cand in calitate de ministru, de multe ori prin alaturarea celor doua functii, pun in pericol raporturile dintre reprezentantii Universitatii cu partenerii sociali si educationali externi, raporturile dintre angajatii Universitatii noastre si, nu in ultimul rand, relatiile cu fostii, actualii si viitorii nostri studenti", arata semnatarii scrisorii.Totodata, cei 30 de profesori precizeaza in acelasi document ca universitatea ieseana trebuie sa ramana "o institutie europeana, democratica si apolitica, in acord cu valorile pe care le promoveaza in actele de infiintare si de functionare"."Desi suntem constienti de dificultatile legale ale actiunii Senatului (suspendarea actuala a rectorului, demiterea rectorala gandita, in cadrul regulamentului, strict pe contractul de management, neavizarea noii Carte UAIC de catre Minister), vrem totusi sa subliniem urgenta unui asemenea demers - necesar in reabilitarea imaginii si a credibilitatii institutiei noastre.Ne dorim ca astfel sa demonstram existenta aici a unui corp academic care apara principiile si valorile educationale", au precizat profesorii ieseni in scrisoarea deschisa adresata Senatului UAIC.Printre semnatari se numara Corneliu Bilba, Bogdan Cretu, Ovidiu Florin Caltun, Doina Fotache, Florin Dumitriu, Dana Badulescu, Catalin Constantinescu, Eugen Varvaruca si Florea Ioncioaia.Iata aici lista integrala a semnatarilor scrisorii Initiatorii scrisorii sustin ca lista ramane deschisa si le cer colegilor lor din universitate sa li se alature.Tudorel Toader s-a autosuspendat din functia de rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, incepand cu 24 februarie 2017, pe perioada exercitatii mandatului de ministru al Justitiei.