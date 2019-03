Cine sunt candidatii pentru functia de procuror european din partea Romaniei

Ziare.

Toti candidatii vor sustine un interviu in fata unei comisii de selectie prezidata de Tudorel Toader.Interviul va avea loc pe 22 martie 2019, incepand cu ora 08:00, la sediul Ministerului Justitiei. Dintre cei 5, trei vor fi selectati.este procuror in cadrul DIICOT Iasi. El a condus DIICOT in perioada 2015-2018.este in prezent seful Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul DNA. Este unul dintre cei doi procurori care au trimis-o in judecata pe Elena Udrea in dosarul "Gala Bute".este seful DIICOT Brasov. El a ocupat pentru o perioada functia de procuror sef adjunct al DIICOT. A instrumentat cazul de spionaj al militarului Floricel Achim (care furniza secrete unui spion bulgar), cel al furtului de arme de la Ciorogarla, dar si dosarul in care Omar Hayssam a fost judecat pentru fuga din Romania.a ocupat in perioada 2013-2018 functia de membru al plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.este procuror in cadrul DIICOT-Serviciul judiciar si membru in Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri.