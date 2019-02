Ministerul Justitiei a demarat selectia pentru functia de procuror european delegat din partea Romaniei

Interviuri in perioada 18-22 martie

Conditiile

Ziare.

com

Este vorba de procuror delegat pe langa procurorul-sef european, functie pentru care candideaza fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi. Practic, fiecare tara din cele 22 de state europene care participa la proiect va desemna un procuror care va activa in structura centrala a institutiei.Procedura pentru selectia procurorului european din partea Romaniei se va desfasura la nivelul Ministerului Justitiei. O comisie condusa de ministrul Justitie, Tudorel Toader, va decide cine o sa obtina acest post.Din aceasta comisie de selectie ar urma sa faca parte un reprezentant al Parchetului General, desemnat de procurorul general al Romaniei, un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de plenul acestei structuri, si de asemenea doi specialisti in cooperare internationala in materie penala, care la randul lor vor fi propusi de Tudorel Toader.Potrivit anuntului, postat pe site-urile Ministerului Justitiei si CSM, candidatii pot depune dosarele pana la data de 14 martie 2019.Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor participa la un interviu in fata unei comisii prezidate de ministrul Justitiei.Interviul va avea loc in perioada 18-22 martie 2019 la sediul Ministerului Justitiei si se va transmite in direct, audio-video, pe pagina de Internet a MJ.Interviul are o durata de maximum 45 de minute/candidat.In cadrul interviului vor fi testate si cunostintele de limba engleza sau franceza ale candidatilor.In urma sustinerii interviului, comisia selecteaza trei candidati, care vor fi inclusi in lista cu trei candidaturi pe care ministrul Justitiei o va inainta Consiliului Uniunii Europene.Poate fi desemnata candidat in numele Romaniei pentru functia de procuror european persoana care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:- Este cetatean roman, cu domiciliul in Romania;- Este procuror sau judecator cu o vechime in functia de judecator sau procuror de minimum 15 ani;- Este procuror cu grad profesional de Parchet de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau judecator cu grad profesional de curte de apel;- Are experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc;- Cunoaste la un nivel tehnic avansat limba engleza sau franceza (cunoasterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulatie internationala reprezinta un avantaj) .