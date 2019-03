Intregul sistem de Justitie fierbe si ce face Toader? Schimba Bibliile din toata tara cu unele noi dedicate Centenarului!

Juramantul pe Biblie

A disparut Biblia

Starea din Justitie este critica: instantele au sedii insalubre, cu echipament IT invechit, bugetul de investitii in infrastructura instantelor e din ce in ce mai mic, au deficit de personal. Sunt doar o parte din constatarile facute recent de magistratul Bogdan Mateescu, membru in CSM Ministrul Justitiei a trimis, miercuri, un mesaj instantelor din Romania in care anunta ca Bibliile vechi vor fi schimbate cu unele noi, tiparite de Patriarhia Romana, editii omagiale dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018)."Avand in vedere faptul ca anumite exemplare ale Bibliei care se gasesc, in prezent, in salile de judecata ale instantelor sunt deteriorate si, din aceasta cauza, intrebuintarea lor se face cu dificultate, Patriarhia Romana ofera gratuit exemplare din Biblia- editia omagiala 100 de ani de la Marea Unire", scrie Toader, in mesajul transmis instantelor de judecata.Sfintele Scripturi vor fi transmise in perioada urmatoare catre instante, pentru fiecare sala de judecata, cu proces-verbal de predare-primire, prin intermediul Serviciului distributie al Tipografiei Cartilor Bisericesti a Patriarhiei Romane."In consecinta, va solicitam sa intreprindeti masuri pentru receptionarea si inregistrarea in inventarul instantelor de judecata a exemplarelor Sfintei Scripturi, in vederea utilizarii acestora conform prevederilor procedurale", conchide Toader.Biblia este folosita in instante si parchete in momentul in care martorii sunt audiati. Procurorul si presedintele completului il intreaba pe martor daca doreste sa depuna juramant religios sau declaratie solemna.Textul juramantului este urmatorul:. Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba in functie de religia martorului.In timpul depunerii juramantului, cu exceptiile impuse de religie, martorul tine mana dreapta pe cruce sau pe Biblie.In cazul in care martorul alege sa faca o declaratie solemna, textul acesteia este urmatorul:Un episod amuzant a avut loc in aceasta saptamana la Inalta Curte, Biblia a fost de negasit in sala de judecata in momentul in care martorii din dosarul fostului deputat, Cristian Rizea (PSD), au fost audiati.Unul dintre martori a observat ca a disparut Biblia, cand sa depuna juramantul. Magistratul asistent a adus o alta Biblie din alta sala de judecata, pentru ca martorul sa poata jura pe Sfanta Scriptura.