Cand libertatea e de haita, Procurorul general Augustin Lazar trebuie dat jos. PSD nu are de ales

Or tocmai de banalitatea raului trebuie sa ne temem mai tare decat de camarila lui Liviu Dragnea, o camarila tocmita sa faca mult zgomot, tocmai pentru a forta familiaritatea cu tara pe care ei o vor pentru ei, pentru a fi liberi. Libertatea celor aflati acum in fata justitiei - fie ca sunt doar trimisi in judecata ori condamnati in prima instanta sau definitiv - este o libertate de haita: scapa sau se pierd impreuna.Ei nu au avut de ales. De aceea in prima instanta a parut atat de nearticulat asaltul asupra lui Augustin Lazar. Desi asteptat, intuit, prezis, comentat in redactii si in breasla magistratilor, acest atac nici macar nu a fost minutios pregatit. Nu au fost fabricate pseudo-dovezi sofisticate, nu a fost orchestrata campania de linsaj mediatic, nu s-au pus la cale deziceri care sa vina din sistem. Pur si simplu, la semnalul public al lui Liviu Dragnea, prin manevrele lui Darius Valcov , ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat demararea unei proceduri de evaluare a activitatii Procurorului general, invocand protocoalele semnate cu SRI.Asa se explica felul in care a pus in scena un eveniment esential din viata propriului fiu, nunta, ca pe un semnal de putere absoluta pe care l-a dat celor care l-au adus si tinut pana astazi la putere.Cu infatisare amintind de liderii sud-americani, seful PSD si-a adus partidul la un eveniment care ar fi trebuit sa ramana privat si sa adune amintiri personale pentru cei doi tineri casatoriti.Nu e vorba despre o nunta. Nici despre fiul lui Liviu Dragnea nu poate fi vorba. Este insa vorba despre un context in care seful partidului de la putere, al Camerei Deputatilor si al Guvernului cupleaza registrul personal cu decizia de decapitare a institutiei care inca mai dovedeste ca Romania este un stat democratic.Augustin Lazar reprezinta pentru Liviu Dragnea si ai lui o amenintare de cu totul alt nivel decat intruchipa fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi. Procurorul general nu a fost erodat de campanii de linsaj mediatic si este legitimat de magistratii din sistem, atat pentru propriile reusite profesionale, cat mai ales pentru verticalitatea cu care a stat interfata intre acestia si politic.In Libia lui Gaddafi - si pana mai ieri, comparatia mi s-ar fi parut abrupta -, povesteste scriitorul Hisham Matar, un avocat a iesit intr-o zi din birou, a mers in fata temutei inchisori Abu Salim, unde mame, sotii si copii se mutasera in corturi, pentru ca se adunau anii de cand nu mai aveau nicio veste de la cei dragi, intemnitati din ratiuni politice. Cand acest avocat a fost arestat, un judecator a decis sa iasa in fata Tribunalului si sa protesteze. I s-au alaturat alti colegi magistrati. Si tocmai atunci, din cotloanele capitalei Tripoli, au iesit la lumina oameni gata sa lupte pentru libertate si pentru tara lor. Vrem, nu vrem, ni se pare sau nu desuet, libertatea si tara se intalnesc.Luni, in conferinta de presa , Augustin Lazar a insistat asupra definirii adevarului. Stiindu-se cu adevarul in maini, asadar, Procurorul General ne cerea sa vedem adevarul ca atare. S-au purtat prea multe dezbateri filosofice asupra adevarului, pentru a mai crede, astazi, ca judecata dreapta se face in urma masurarii gradului de adecvare a faptelor la realitate. In plus, tot ce au facut Liviu Dragnea si ai sai pana astazi a fost sa inventeze un adevar rasturnat, nu o minciuna, ci un nou adevar oficial care isi gaseste validare intr-o realitate si ea contra-facuta.Va rezista, asa cum a indemnat Augustin Lazar, adevarul in fata luptei personale a politicienilor de la putere cu el? Cred caNu stiu daca Klaus Iohannis si-a dorit un mandat istoric, dar, parafranzandu-l pe Yuval Noah Harari, intr-un interviu pe care mi l-a acordat zilele acestea , istoria se intampla si daca el are alte griji de moment si nici macar un presedinte nu e ferit de consecinte: "Daca viitorul umanitatii se decide in absenta ta, pentru ca esti prea ocupat sa iti hranesti si imbraci copiii - totusi, tu si ei nu veti fi feriti de consecinte".In ultima vreme, la capatul unor campanii cel mai adesea resentimentare, ne-am ferit sa admitem ca independenta justitiei este si un act de decizie politica. La fel de adevarat este ca institutiile depind in mod esential de oamenii care le conduc, fara ca asta sa acorde unuia sau altuia un piedestal. Poate una dintre cele mai perfide consecinte ale mlastinirii controlate politic din ultimii doi ani este aceea a neincrederii generalizate, a sentimentului dozat de o televiziune orwelliana ca oricine poate fi oricat de rau, chiar si sub fragila aparenta a binelui.