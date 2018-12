Ce articole au trecut de filtrul CCR si ar putea fi in OUG a Codurilor Penale: "Este o amnistie mascata"

"Atentie la Codul Penal!"

Articolul care-l salveaza pe Dragnea

Pericolul prescrierii faptelor

OUG 13/2017 reloaded

Modificarile la CPP

Practic, potrivit celor anuntate de premierul Viorica Dancila si de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vor intra in vigoare articolele din Codul Penal si Codul de Procedura Penala care au fost declarate constitutionale de Curtea Constitutionala (CCR).CCR a respins, pe 12 octombrie, o parte dintre prevederile sesizate ca fiind neconstitutionale, 31 la numar, dar a si admis multe dintre ele - 64.CCR a respins, pe 25 octombrie, o parte dintre prevederile sesizate ca fiind neconstitutionale, 59 la numar, dar a si admis multe dintre ele.Surse din magistratura atrag atentia la modificarile care se vor face la Codul Penal: "Pe Codul de Procedura Penala este reparabil, in cazul Codului Penal, modificarile actioneaza ca lege penala mai favorabila, daca este adoptata, chiar daca intra in vigoare pentru scurt timp".Specialistii in drept atrag atentia ca in ambele cazuri, CCR a declarat neconstitutionale doar o parte, o sintagma, din articolele din codurile penale. "Ce se intampla cu aceste articole, vor fi reformulate si lasate de Guvern in noua ordonanta de urgenta?"Printre articolele care s-ar putea regasi in ordonanta se afla si cel care ar putea arunca in aer zeci de dosare, cel in care interceparile au fost facute de SRI in baza unor mandate de siguranta nationala. Astfel de interceptari se regasesc in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este cercetat la DNA. In cazul in care prevederea trece prin OUG, probele stranse de SRI nu vor mai putea fi folosite."Datele, informatiile si rezultatele mandatelor de supraveghere tehnica obtinute in baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare, nu pot fi utilizate in alte cauze si pentru cercetarea altor infractiuni decat cele ce afecteaza siguranta nationala, potrivit acestei legi si pentru care au existat suspiciunile care au fundamentat solicitarea, sub sanctiunea nulitatii absolute".In acest caz, CCR a declarat neconstitutionala doar sintagma finala: ""."Este o amnistie mascata in ceea ce priveste modificarile privind prescrierea faptelor. Foarte multe dosare se vor prescrie la parchete si in instanta. Termenele de prescriptie vin in paralel cu scaderea limitelor pedepselor pentru mai multe infractiuni", a explicat un magistrat pentru Ziare.com.Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt in Codului Penal actual:"b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;c) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;"Iar potrivit modificarilor:"b) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;c) 6 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;"Alte modificari importante la Codul Penal care ar putea sa se regaseasca in ordonanta anuntata de PSD au existat partial si in celebra Ordonanta 13/2017.- Abrogarea neglijentei in serviciu, desi actualul text legislativ prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani pentru aceasta infractiune;- Sunt reduse fractiile la liberarea conditionata;- Apar prevederi suplimentare pentru a opera confiscarea extinsa;- Infractiunile de coruptie directa, cum ar fi dare de mita si traficul de influenta, au fost modificate;- au fost dezincriminate partial si infractiunile de marturie mincinoasa si de favorizare a infractorului;- La delapidare, urmarirea penala se va declansa doar dupa o plangere prealabila.Un articol modificat si declarat constitutional de CCR este articolul 290 care limiteaza denunturile la un an de la data comiterii faptelor. Anchetatorii considera acest articol o piedica importanta."Pentru ca o persoana sa beneficieze de dispozitiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsa, denuntul trebuie sa fie depus intr-un termen de maximum 1 an de la data la care persoana a luat cunostinta de savarsirea infractiunii".De asemenea, in noua ordonanta s-ar putea regasi prevederea potrivit careia nu se ofera informatii publice din anchetele procurorilor privind persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate de savarsirea unei infractiuni.- "In cursul urmaririi penale si al judecarii cauzei sunt interzise comunicarile publice, declaratiile publice precum si furnizarea de alte informatii, direct sau indirect, referitoare la faptele si persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Persoanele din cadrul autoritatilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau inculpate ca si cum acestea ar fi vinovate decat in cazul in care exista o hotarare definitiva de condamnare cu privire la acele fapte".O alta modificare discutabila permite unui martor sa evite audierea, daca sustine ca a avut o relatie cu suspectul sau inculpatul.La articolul 117 CPP, alineatul (1), dupa litera b), legea de modificare introduce o noua litera, c), cu urmatorul cuprins: "persoanele care, convietuind cu suspectul sau inculpatul, au stabilit cu acesta relatii asemanatoare celor dintre soti sau celor dintre parinti si copii, precum si persoanele care s-au aflat in trecut in aceasta situatie".