Conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se delimiteaza de protestul studentilor la adresa lui Toader

Intr-un comunicat, Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al universitatii noteaza ca prin acest protest Liga Studentilor Iasi proiecteaza o imagine falsa asupra activitatii institutiei."LS Iasi a implicat Universitatea in 19 litigii, printre care si unul ce vizeaza neacordarea bursei de performanta stiintifica unui membru al acestei asociatii, in pofida situatiei academice precare a acestuia. Solutiile instantelor au fost, in majoritate covarsitoare, de respingere a cererilor formulate de catre respectiva asociatie studenteasca.Este de notorietate activitatea sa sicanatorie, inclusiv la adresa altor institutii de invatamant superior din Iasi sau din tara, fiind inregistrate in acest sens 150 de dosare la organele judiciare", se arata in documentul citat.In comunicat se mai spune ca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi "sprijina activitatea tuturor asociatiilor studentesti care isi desfasoara activitatea conform regulamentelor institutiei, in anul 2018 fiind aprobate 730 de solicitari depuse de astfel de organizatii" si ca Liga Studentilor Iasi este una dintre cele 27 de asociatii studentesti care au printre membri si studenti ai UAIC.Precizam ca miercuri la amiaza mai multi studenti de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" au protestat pe scarile institutiei cerand ca Tudorel Toader sa plece din functia de rector. Fiecare dintre ei a avut in mana cate un afis cu un mesaj, printre care:-"Not my rector",-"Dragi profesori, spuneti adevarul!",-"2/3 rector suspendat 1/3 rector surogat",-"Tudorel Toad.er, the almost perfect servant of corrupt politicians!",-"Don't trust Tudorel Toader",-"Toader, Savonea & Ciorbea, cream of the cream of Romanian injustice",-"Tudorel Toad.er, the Destroyer of Romanian Justice!",-"Toader Tudorel, nu ne esti model".A.G.