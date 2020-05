Liga Studentilor cere demisia de onoare a lui Tudorel Toader, dupa decizia CEDO in cazul Kovesi

Ziare.

com

CEDO a constatat ca intreaga procedura de revocare a fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a incalcat art. 6 alin. (1) si art. 10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, adica dreptul la judecarea cauzei intr-un mod echitabil si libertatea de exprimare."Judecatorii Curtii au aratat in mod clar faptul ca prodecura de revocare din functie, initiata de catre Tudorel Toader ca ministru al Justitiei, a adus atingere independentei procurorilor prin imixtiunea factorului politic, cu scopul de a ingreuna cercetarile in cazul unor persoane cu functii publice si ca nu s-au adus dovezi privind managementul defectuos al DNA.Amintim faptul ca, in mod neobisnuit, Tudorel Toader a fost reprezentantul Guvernului in fata Curtii Constitutionale la momentul respectiv, adica in fata fostilor sai colegi judecatori, tinand in mod personal sa sustina punctul de vedere pe care l-a formulat in numele executivului", arata LS Iasi, in comunicatul de presa.Conform sursei citate, in tot acest timp, de la publicarea raportului privind activitatea Laurei Kovesi, pana la revocarea ei, "Tudorel Toader s-a bazat pe aparenta legalitate a raportului pe care l-a redactat, precum si pe decizia Curtii Constitutionale a Romaniei care l-a obligat in mod eronat pe Presedintele Klaus Iohannis sa emita decretul de revocare din functie", "pentru a credita ideea falsa ca demersul sau ar fi fost fundamentat pe lege si conventii si ca nu ar fi existat nicio imixtiune a sa, ca reprezentant al Executivului, in activitatea procurorilor"."Nu doar Tudorel Toader, ci toti actorii responsabili de condamnarea dura suferita de Romania la CEDO sa-si asume consecintele actiunilor lor si sa se retraga din functiile publice detinute! In vara anului 2018 studentilor si absolventilor facultatilor de drept, precum si tinerilor judecatori si procurori li s-a transmis practic un mesaj foarte prost din partea lui Tudorel Toader: nu va implicati prea mult, nu flamanziti si nu insetati dupa dreptate pentru ca sistemul isi va pune cizma peste grumazul vostru.Acum CEDO consolideaza statutul tuturor magistratilor din Europa si ii apara de ingerinte politice, oferind tinerei generatii de juristi sansa sa contribuie nestingherita la asezarea legilor si justitiei romanesti pe temelia principiilor de drept, a drepturilor naturale - fundamentale si a respectului fata de romani", a declarat Silvian-Emanuel Man, presedinte de onoare - Liga Studentilor (LS IASI).