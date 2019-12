Liga Studentilor din Iasi se opune candidaturii lui Tudorel Toader pentru un al doilea mandat ca rector: A ucis democratia universitara!

Ziare.

"In contextul alegerilor din martie 2020 pentru functia de rector al Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi (UAIC), Liga Studentilor (LS IASI) se opune in mod public candidaturii lui Tudorel Toader pentru un nou mandat in aceasta functie, avand in vedere gravele prejudicii de imagine pe care le-a adus primei universitati din tara, imaginii nefaste pe care o are in spatiul public romanesc, comportamentelor sale totalitare si folosirea functiei universitare in scop personal. Prin anuntarea publica a faptului ca va mentine aceeasi echipa de prorectori si decani, Toader a transmis practic ca 'jocurile sunt deja facute', omorand astfel democratia universitara", sustin studentii in comunicat.Potrivit Ligii Studentilor din Iasi, imaginea UAIC a fost grav afectata in mandatul lui Tudorel Toader, fostul ministru al Justitiei fiind asociat cu guvernarea toxica PSD-ALDE si cunoscut drept un constant luptator impotriva independentei justitiei, autorul unor decizii si acte normative controversate si contestate de o parte semnificativa a populatiei, transformandu-l in una dintre cele mai detestate persoane publice din Romania ultimilor ani.Studentii mai acusa faptul ca sub conducerea lui Tudorel Toader, calitatea invatamantului si vizibilitatea stiintifica a Universitatii "Cuza" a scazut in mod constant, conform clasamentelor internationale, ajungand ca, in acest an, cea mai veche universitate din Romania sa nu faca parte nici macar din clasamentul primelor 1000 de universitati la nivel mondial, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea din Bucuresti fiind singurele institutii de invatamant superior prezente in clasamentul international QS Rankings."Mai mult, acesta a inteles sa se foloseasca de functia universitara si ministeriala pentru a-si promova membri ai familiei sau pentru a promova persoane apropiate sau loiale lui, in detrimentul unor profesionisti care au ales sa il critice sau, cel putin, sa nu il sustina", se mai arata in comunicat.Studentii critica si activitatea lui Tudorel Toader ca rector, reprosandu-i ca nu se ocupa de calitatea educatiei sau de dezvoltarea cercetarii, dar si ca isi exercita atributiile intr-o manera totalitara."Preocuparile sale manageriale in calitate de rector se circumscriu mai mult atributiilor unui director general administrativ, decat unui parinte al universitatii, Toader fiind preocupat mai mult de chestiuni administrativ-gospodaresti decat de dezvoltarea membrilor comunitatii academice, de calitatea educatiei, de rezultatele cercetarii sau de respectarea obligatiei legale a raspunderii publice pe care o are universitatea.Atitudinea sa totalitara, prin care a ales sa isi exercite functiile (de rector si de ministru), pune mari semne de intrebare cu privire la calitalitatea sa morala de a conduce in continuare destinele universitatii. Comentariile negative pe pagina sa de socializare sunt sterse, a refuzat sa acrediteze jurnalistii critici la adresa domniei sale, a restrictionat accesul studentilor in cadrul unor intalniri academice, a folosit in mod abuziv serviciul de paza al universitatii si a creat o retea de bully-ing academic prin care toti opozantii sai sunt supusi unui proces de detractare continua in randul studentilor, in special, dar si al comunitatii academice, in general. Aducem aici in vedere si faptul ca, initial, a interzis membrilor Senatului UAIC sa se abtina de la vot, incercand sa-i constranga sa voteze fie pro, fie contra initiativelor sale", se mai arata in comunicat.Studentii pun la indoiala si activitatea de coordonator de teze de doctorat a lui Tudorel Toader, atragand atentia ca din toate punctele de vedere, candidatura acestuia nu este legitima, neavand nici statura morala, nici viziunea manageriala si nici imaginea publica necesare dezvoltarii UAIC."Amintim faptul ca Toader este coordonatorul tezei de doctorat in drept a lui Codrut Olaru, vicepresedinte CSM, care s-a dovedit a fi plagiata cel putin in proportie de 45%, in urma unei analize a jurnalistei Emilia Sercan. In urma sesizarii CNATDCU, in premiera, Comisia de Etica a Universitatii "Cuza" a refuzat sa constate plagiatul, desi avea aceasta competenta.In spatiul public au aparut informatii cu privire la strategia unor cadre didactice de a-l proteja pe Toader, de teama ca acesta si-ar pierde dreptul de a coordona lucrari de doctorat. Consiliul de Etica si Management Universitar, care functioneaza pe langa Ministerul Educatiei Nationale, deja a avertizat ca este posibil UAIC sa fie sanctionata drastic, sanctiunea mergand pana la suspendarea lui Toader.Prin urmare, Liga Sudentilor considera nelegitima candidatura lui Tudorel Toader, care nu are nici statura morala, nici viziunea manageriala, nici imaginea publica si nici capacitatea necesara readucerii Universitatii,, Alexandru Ioan Cuza", macar in primele 1000 de universitati ale lumii, recuperand, astfel, cele 300 de pozitii pierdute in clasamentele internationale, precum si repararii imaginii si prestigiului moral al institutiei in urma actiunilor sale reprobabile", se mai arata in comunicatul Ligii Studentilor.In final, studentii lanseaza un apel catre cadrele didactice ale Universitatii, pe carele incurajeaza sa il contra-candideze pe Tudorel Toader si sa salveze astfel imaginea universitatii."Trebuie sa intelegem ca universitatea este in pericolul de a-si pierde definitiv prestigiul si capacitatea de a forma o elita studenteasca. Nu ne putem lasa intimidati de domnul Tudorel Toader si de 'slujitorii' lui. Universitatea nu este proprietatea personala a rectorului Toader, iar depunerea candidaturii pentru pozitia de rector sau de decan este posibila pentru orice cadru didactic al Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' ce indeplineste conditiile prevazute in regulamentele institutiei. Tudorel Toader nu trebuie lasat sa omoare democratia universitara prin jocuri de culise!", spune Diana-Alexandra Cristea, presedinte Ligii Studentilor din Iasi.