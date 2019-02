Magistratii care au protestat la Oradea au facut o lista cu 9 revendicari pentru ca justitia sa fie independenta

Sursa: Ziare.com

Lipsa de preocupare fata de victime

Magistratii au luat aceasta decizie in contextul in care sefa CSM, Lia Savonea, participase dimineata la bilantul Curtii de Apel Oradea. Savonea ar fi tinut un discurs in fata judecatorilor oradeni in care a afirmat ca cea mai mare realizare a justitiei din timpul actualului CSM este infiintarea sectiei speciale de investigare a magistratilor.Una din revendicarile judecatorilor din procurorilor si judecatorilor oradeni este chiar suspendarea activitatii acestei sectii.Magistrati din mai multe orase anunta ca vor protesta zilele urmatoare fata de ordonanta care modifica legile Justitiei. Aceste revendicari urmeaza sa fie puse in discutie in cadrul unor adunari generale ale instantelor si parchetelor.La Bucuresti, magistratii (judecatori si procurori) vor protesta vineri in fata Palatului de Justitie.Potrivit documentului adoptat astazi, magistratii subliniaza "lipsa de preocupare a autoritatii legislative si a celei executive fata de victimele infractiunilor si fata de crearea unor mijloace juridice adecvate care sa nu puna in pericol siguranta cetateanului si care sa nu subrezeasca capacitatea statului de a lupta impotriva proliferarii criminalitatii (fie ca este vorba de infractiuni contra vietii, contra patrimoniului, de coruptie sau cele privind securitatea nationala) "."- Potentialul de subminare a capacitatilor interne in materia luptei impotriva coruptiei si a infractionalitatii in general, care poate pune in pericol insusi parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei, stergandu-se cu buretele toate eforturile autoritatilor romane de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani,- Existenta pericolului la adresa independentei, prestigiului si credibilitatii justitiei, cu consecinta subminarii autoritatii acesteia,- Si tinand cont de faptul ca PUTEREA JUDECATOREASCA trebuie sa fie independenta, ceea ce implica existenta unor anumite garantii fata de celelalte puteri ale statului, pentru a consolida independenta si impartialitatea magistratului,si a ordonantelor de urgenta subsecvente.tinand seama de o reala consultare a sistemului judiciar, precum si de recomandarile formulate in cadrul MCV, de catre Comisia de la Venetia si de catre GRECO.pentru a le pune in acord cu jurisprudenta CEDO, cu Directivele UE, cu jurisprudenta Curtii constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.a procedurii de alegere, prin concurs real, impartial, a unei noi echipei de conducere a Inspectiei Judiciare.de Investigare a Infractiunilor comise de Magistrati.a Consiliului Superior al Magistraturii si implicarea Plenului in deciziile ce privesc intregul sistem judiciar.inclusiv prin Sectiile sale, a caracterului de organism colegial prin reala consultare a membrilor.cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale in privinta tuturor functionarilor publici si demnitarilor, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicarea unor sanctiuni disuasive.si legale de control al modului de cheltuire a banului public."