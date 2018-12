Monica Macovei: Ministrul Toader a tradat Justitia si s-a inrolat in armata PSD&ALDE de distrugere a tarii

si

Inca de dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader a anuntat ca in cursul zilei de astazi ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a procurorului general Augustin Lazar si propunerea de numire la conducerea DNA a Adinei Florea . De asemenea, Toader a spus ca presedinte Inatei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, trebuie sa raspunda pentru "consecintele bulversarii sistemului judiciar" In replica, Monica Macovei - fost ministrul al Justitiei in perioada 2004-2007, actualmente europarlamentar - a scris pe o retea de socializare ca prin aceste actiuni, Toader "a tradat justitia si s-a inrolat definitiv in armata PSD&ALDE de distrugere a justitiei si a tarii".(2) prin atacul deschis la presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie (...)Nu au trecut nici doua luni de cand Comisia Europeana, prin raportul MCV, a cerut guvernului PSD&ALDE sa anuleze modificarile la legile justitiei si Codurile penale si sa inceapa o noua procedura de numire a unui procuror-sef al DNA, care sa continue efectuarea de anchete profesioniste, independente si impartiale.Toader nu a indeplinit niciuna din solicitarile Comisiei Europene, ci dimpotriva, face totul invers! Asa se slabeste si distruge o tara, asa grupul infractional organizat aflat la putere face din Romania o tara tot mai mica, irelevanta, la marginea Europei", a scris Monica Macovei.