Politistii si angajatii din penitenciare ies in strada. In fata ministrilor de Interne si Justitie din UE, cer conditii mai bune de lucru: Daca se poate pentru detinuti, sa se poata si pentru noi!

Sunt asteptate in jur de 1.000 de persoane. Iar vineri vor fi de la prima ora in fata Parlamentului. Actiunile se suprapun cu Reuniunea Informala a Consiliului JAI (Justitie si Afaceri Interne), la nivel de ministri, care are loc la Bucuresti pe 7 si 8 februarie 2019.Liderii sindicatelor vor incerca sa stea de vorba si cu oficialii europeni. Ei transmit ca, in cazul in care guvernantii nu vor raspunde pozitiv solicitarilor, actiunile de protest vor continua pe termen nelimitat.Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a explicat pentru Ziare.com de ce sindicalistii vor picheta sediile Parlamentului, al Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Interne."In primul rand, vrem conditii mai bune si dotari la nivelul anului in care traim. Pentru ca inca mai lucram cu dotari din anii '70. Cerem standarde pentru conditiile de lucru, aplicabile pentru mediul penitenciar, si un plan de investitii care sa elimine conditiile improprii de lucru. Daca se poate pentru detinuti, trebuie sa se poata si pentru personalul din penitenciar", explica Dumitrascu.O alta solicitare vizeaza salarizarea. Teoretic, lucratorii din penitenciare sunt remunerati in baza Legii salarizarii, votata in Parlament si care este in vigoare."Dupa ce Legea asta a fost votata, pentru noi, lucratorii din penitenciare, a tot fost inghetata. Adica in ultimii ani, noi nu am primit nicio majorare. Ce s-a intamplat a fost ca la fiecare sfarsit de an s-a dat cate o ordonanta de urgenta, iar salariile noastre au fost inghetate", acuza liderul sindical.O alta problema este cea a reducerii pensiilor persoanelor care lucreaza in sistemul de aparare si ordine publica cu aproximativ 30%. Aceasta masura s-a facut in septembrie 2017, tot printr-o ordonanta de urgenta."Cerem eliminarea acestei masuri. Ordonanta elimina drepturi obtinute special pentru pensionari. Este vorba de persoane care au ramas in sistem intreaga cariera", precizeaza Dumitrascu."Am ales sa facem asta si pentru vizibilitate. Dar intentionam sa discutam si cu comisarii pentru Justitie si Afaceri Interne, in masura in care este posibil, problemele din Justitie, din penitenciare si din Afacerile Interne.Speram ca prezenta ministrilor din Europa sa faca protestele noastre mai vizibile si sa puna presiune pe Guvernul roman, care de la numirea in functie a doamnei Dancila a intrerupt orice dialog cu noi", spune liderul sindical.In cazul discutiilor cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a existat un dialog, dar fara rezultate, pana la numirea Vioricai Dancila la sefia Guvernului. "Dupa schimbarea premierului, nu am mai avut nici dialog, nici rezultate. Ministrul a refuzat dialogul", spune Dumitrascu.Ministrul Justitiei a fost insa informat despre conditiile de lucru din penitenciare."Rezultatul: in mandatul Toader, cheltuielile pentru imbunatatirea conditiilor de lucru s-au redus de trei ori ca valoare. Urmeaza cumva trendul investitiilor in penitenciare. Pentru ca cumva, desi sunt dornici din gura sa rezolve problema, in practica, daca te uiti in bugete sau ce s-a intamplat, observi ca desi UE ne-a cerut sa imbunatatim sistemul penitenciar, investitiile au scazut drastic.Adica investitiile in sistemul penitenciar, in general, au scazut o data la jumatate dupa primul an de mandat al lui Toader, dupa care in cel de-al doilea an cu inca 30%", explica Dumitrascu.In plus, desi atunci cand s-a pus in discutie o posibila lege de gratiere si amnistie, oficialii din Ministerul Justitiei se plangeau de suprapopularea celulelor, si anuntau ca vor sa construiasca doua penitenciare noi, in realitate, aceste demersuri nu s-au concretizat."Spuneau. Ei inca sunt in faza in care solicita bani de la Banca Europeana de Investitii pentru asta. Ganditi-va ca nu s-a batut niciun tarus. Ei intentioneaza sa ceara bani, intentioneaza sa ceara un studiu de prefezabilitate. Nu a inceput constructia la niciunul dintre penitenciare", arata Dumitrascu.Protestele sunt organizate de Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si Forumul Structurilor Asociative din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala.