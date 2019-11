Premierul Orban, somat sa il inlocuiasca pe Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. Reactia fostului ministru al Justitiei

Ziare.

Reprezentantii Reset Iasi amintesc ca in urma analizei mandatului lui Tudorel Toader (23 februarie 2017 - 24 aprilie 2019) si a modificarilor pe care acesta le-a operat la legile Justitiei, inclusiv infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SSIIJ), au constata "ca activitatea dlui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei a fost in totala contradictie cu principiile, valorile, Statutul si chiar recomandarile exprese ale Comisiei de la Venetia, organism constituit in cadrul Consiliului Europei.De asemenea, stim cu totii faptul ca dl Toader a fost si este in continuare membru in cadrul acestei Comisii, desemnat de statul membru, adica Guvernul Romaniei".Ei amintesc ca pe 22 februarie au adresat Comisiei de la Venetia o scrisoare in care au descris masurile luate de Toader, insistand asupra ordonantei de infiintare a Sectiei Speciale, institutie asupra careia Comisia de la Venetia s-a pronuntat in termeni defavorabili, afirmand ca aceasta "risca sa constituie un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate".In scrisoarea respectiva ei au intrebat si ce masuri poate lua Comisia de la Venetia in cazul in care unul dintre membrii sai actioneaza contrar Statutului, daca il mai considera calificat in sensul articolului 2 (3) din Statut si in ce conditii un membru al Comisiei de la Venetia care actioneaza contrar Statutului si principiilor sale poate fi exclus/revocat din cadrul Comisiei."In baza Statutului Comisiei de la Venetia, numirea membrilor este la latitudinea statelor membre. Este sarcina statului membru sa se asigure ca un membru individual indeplineste criteriile definite in Statutul Comisiei. Este adevarat ca unele numiri recente ale unor membri in cadrul Comisiei ridica anumite probleme.Cu toate acestea, nu exista nicio procedura in virtutea careia Comisia sa poata excluda sau sa suspende un membru, insa, potrivit Regulamentului de procedura, un membru nu poate vota pe o speta care vizeaza tara care l-a desemnat", a fost raspunsul comisiei.In aceste conditii, Reset Iasi ii transmite lui Ludovic Orban ca avand in vedere angajamentele asumate de Guvernul pe care il conduce, inclusiv repararea modificarilor toxice operate in justitie de catre guvernul anterior, repunerea Romaniei pe directia respectarii recomandarilor partenerilor nostri (Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, GRECO etc.),ar trebui sa transmita un memorandum de retragere a increderii statului in dl Tudorel Toader, cu solicitarea de inlocuire a fostului ministru in Comisia de la Venetia."Consideram ca acest lucru se poate face in luna decembrie 2019, cand are loc una dintre cele patru reuniuni anuale ale Comisiei de la Venetia", precizeaza reprezentantii Reset Iasi.Citeste si Membrii Reset si Declic i-au dat sefului CJUE o scrisoare in care au descris "realizarile marete" ale lui Tudorel Toader Cererea Reset Iasi vine in conditiile in care Radio Europa Libera a transmis, pe surse, ca Guvernul Orban l-ar putea inlocui pe Tudorel Toader din calitatea de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia.Informatia a fost comentata chiar de fostul ministru al Justiei pentru Stiri pe Surse "Era previzibil acest demers, in conditiile in care multi sunt cei care isi doresc sa fie membri titulari in Comisia de la Venetia. Ramane de vazut. Guvernul anterior a mentinut calitatea de membru supleant pentru Bogdan Aurescu. Cel mai probabil este faptul ca voi trimite o scrisoare deschisa catre presedintele Comisiei de la Venetia. Eu cred ca vor face un astfel de demers", a spus Toader.A.G.