Prevederile nocive care au ramas in OUG 7/2019, dupa modificarile propuse de Tudorel Toader

Declaratia a fost facuta dupa ce la CSM a ajuns spre avizare proiectul de OUG de modificare a OUG 7, proiect anuntat de sefa CSM ca fiind in masura sa aduca "clarificari substantiale pe zonele care au generat stare de ingrijorare si conflict". O trimitere la sutele de magistrati care protesteaza in strada sau prin suspendarea activitatii , un protest fara precedent in Justitia din Romania.Desi sunt abrogate mai multe articole decat anuntase initial ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ramane o prevedere cu efecte foarte grave pentru independenta sistemului judiciar. Mai exact, articolul potrivit caruia Sectia pentru investigarea magistratilor este decuplata practic de sub controlul ierarhic al procurorului general ramane in vigoare.Ramane in vigoare si posibilitatea ca aceasta Sectie sa retraga apelurile in dosarele preluate de la alte parchete.Abrogarea acestor articole nu apare in proiectul de OUG care a fost trimis de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la CSM, si studiat de Ziare.com."Ori de cate ori Codul de procedura penala sau alte legi speciale fac trimitere lain cazul infractiunilor de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, prin acesta se intelege procurorul sef al sectiei, inclusiv in cazul solutiilor dispuse anterior operationalizarii acesteia", este prevederea care a fost introdusa prin OUG 7/2019 in Legea 304/2004 de organizare judiciara.Despre acest articol, procurorul Cristian Ban, membru in CSM, spunea ca in baza luiSectia de investigare a magistratilor este condusa de procurorul Gheorghe Stan si de procurorul-sef adjunctDe asemenea, in sesizarea pe care Augustin Lazar a trimis-o Avocatului Poporului, se arata ca prin aceasta dispozitie, conceptul de procuror ierarhic superior este limitat, respectiv identificat exclusiv, in ceea ce priveste Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), la procurorul sef al acestei sectii.c", explica Augustin Lazar.Potrivit procurorului general, nu exista un criteriu obiectiv si rational care sa justifice aceasta dispozitie care contravine in mod flagrant Constitutiei.Nu este singura prevedere criticata de asociatiile de magistrati care nu este abrogata.Ramane in vigoare si prevederea potrivit careia Sectia de investigare a magistratilor poate exercuta sau retrage apelurile in dosarele preluate de la alte parchete."Exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele de competenta Sectiei, inclusiv in cauzele aflate pe rolul instantelor sau solutionate definitiv anterior operationalizarii acesteia potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", este articolul care a fost introdus prin OUG 7/2019 in Legea 304/2004 de organizare judiciara.Asta in conditiile in care procurorul SIIJ nici nu participa la sedintele de judecata in cauzele de competenta sa. De altfel, nici nu are structura de judiciar, asa cum au toate parchetele, inclusiv structurile specializate.In dosarele Sectiei, participarea in sedintele de judecata revine procurorilor din cadrul Sectiei judiciare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau procurorilor cadrul parchetului de pe langa instanta investita cu judecarea cauzei.Propunerea este deosebit de controversata. De pilda, retragerea unei cai de atac este propusa si motivata de catre procurorul care a participat la sedinta de judecata procurorului ierarhic superior. Practic, procurorul de sedinta cui ar trebui sa propuna asta: sefului SIIJ sau procurorului sau superior?Prin efectul acestei dispozitii, procuorii de sedinta (inclusiv procurorii cu functii de conducere, chiar si la acelasi nivel ierarhic cu procurorul sef SIIJ), pot ajunge subordonati procurorului sef SIIJ.Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de modificare a OUG 7/2019 trimis la CSM,De exemplu, in cazul schimbarii procedurii de numire a sefilor marilor parchete sau a delegarilor procurorilor sefi, Tudorel Toader arata ca se impune abrogarea in baza reactiilor venite din sistemul judiciar.", explica Toader.", motiveaza Tudorel Toader.