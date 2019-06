Protest cu "sange" pe scarile Facultatii de Drept din Iasi. Toader a trimis 13 angajati sa spele (Foto&Video)

Ziare.

com

Oamenii au vopsit scarile institutiei cu vopsea rosie. De asemenea, ei au purtat tricouri albe pe care scria cu vopsea rosie: "Victima", facand referire la victimele detinutilor eliberati in baza legii recursului compensatoriu."Chiar daca nu mai este ministru al Justitiei, acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societatea romaneasca si pentru Justitie. Acest om, deghizat in aparatorul statului de drept, fost judecator CCR si actual rector al Facultatii de Drept din Iasi, a facut posibila eliberarea multor criminali si violatori din penitenciare, fara existenta unui studiu de impact si a unui proces de integrare a lor in societate.Tot el este creatorul vestitei Sectii Speciale, acest instrument prin care magistratii incomozi puterii actuale erau chemati pentru a fi intimidati si hartuiti", se arata pe pagina de Facebook Evolutie in Institutie Protestatarii au transmis ca "Dragnea a scapat de Kovesi de la DNA", cu "ajutorul lui Toader"."Cu ajutorul expertizei lui ca fost judecator CCR, actuala putere a putut macelari si viola Codurile Penale. A ignorat si a dus planul PSD-ului mai departe, cu toate avertizarile Comisiei de la Venetia, Europei si societatii civile.Aveti incredere ca un astfel de om poate fi profesorul copiilor dumneavoastra sau poate fi un initiator in ale dreptatii? Noi nu avem incredere si consideram ca a sosit momentul sa dispara definitiv din viata publica", au adaugat ei.In timpul protestului, 13 angajati ai institutiei au iesit afara din cladire cu maturi si un furtun cu apa si au inceput sa spele temeinic vopseaua de pe scari.A.G.