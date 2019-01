Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

Caz emblematic

Romania risca sa fie condamnata la inceputul acestui an de magistratii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE. Motivul: tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.Un articol din legea prin care s-a transpus aceasta directiva europeana a fost declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala, iar proiectul de lege urmeaza sa se intoarca in Parlament. Judecatoriii au explicat ca articolul in cauza era in favoarea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale , membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, fara o justificare obiectiva si rezonabila. Mass-media a speculat ca aceasta prevedere privind minoritatile ar fi fost facuta in urma unui troc intre PSD+ALDE si UDMR.In actele trimise la CJUE, Guvernul a recunoscut ca nu a reusit implementarea acestei directive.Cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului este emblematic pentru Romania privind modul in care legislatia europeana este transpusa in legislatia nationala. Mai exista un proces deschis la CJUE privind calitatea aerului respirat si pentru ca autoritatile nu au luat masuri pentru a proteja cetatenii.Surse din cadrul Ministerului de Externe au explicat pentru Ziare.com ca in acest moment sunt deschise 33 de actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor, care privesc necomunicarea masurilor de transpunere a directivelor UE."Toate acestea sunt in faza precontencioasa. Pentru cea mai mare parte din acestea, autoritatile din Romania au transmis oficialilor europeni ca au fost transpuse total sau partial in legislatia nationala. Opt din acestea nu au fost transpuse deloc in legislatia nationala", au explicat sursele citate.O parte din acestea sunt atent monitorizate de oficialii europeni, iar in cazul in care autoritatile din Romania nu trec rapid la implementare, situatia ar putea fi critica. Este vorba de directive europene de a carui implementare ar trebui sa se ocupe si Ministerul Justitiei, condus de Tudorel Toader."De exemplu, in cazul Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului se putea da o ordonanta de urgenta, privind transpunerea integrala a directivei, dar s-a preferat varianta mai anevoioasa a unei legi, prin Parlament", explica sursele citate care ar fi trebuit sa fie rolul ministrului, in cazul directivei aflate pe rolul Curtii de la Luxemburg.- Necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI.- Necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2014/42/UE privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana. - Necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2016/2258 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor.- Necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2016/680/UE privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI."In cazul Directivei (UE) 2016/2258 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, aceasta este derivata din Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, aflata pe rolul CJUE. Este o legatura de cauzalitate, nu poate fi transpusa in legislatia nationala pana cand nu este implementata prima directiva", explica sursele din MAE, pentru Ziare.com.De implementarea acesteia ar trebui sa se ocupe si Ministerul de Finante, condus de Eugen Orlando Teodorovici.O alta cauza care are legatura cu Ministerul Justitiei, 2018/0387, priveste netranspunerea Directivei (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI si de modificare a Deciziei 2005/671/JAI.Dupa cum am aratat, pe rolul CJUE mai este un proces in care Comisia Europeana a chemat in judecata Romania, pentru ca nu respecta valorile limita convenite pentru calitatea aerului. Mai exact, Comisia Europeana a spus ca aerul pe care il respira romanii e mult prea poluat si autoritatile nu au luat masuri pentru a proteja cetatenii.Potrivit Comisiei Europene, in cazul Romaniei - in aglomerarea Bucuresti, valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile.