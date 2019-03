Sindicalistii din penitenciare l-au evaluat cu nota 2 pe Toader: 15.000 de detinuti au beneficiat de recursul compensatoriu

Incidentele negative, in crestere

70% din cei eliberati se vor intoarce

Fondurile alocate imbunatatirii conditiilor din penitenciare sunt la un minim istoric, acest lucru fiind recent criticat chiar si de catre fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, dezvaluie Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), intr-un comunicat de presa remis, marti,Federatia arata ca in realitate sunt doar 12 lucrari de investitii, din cele 22 de lucrari prezentate de ministru, dintr-o lista de 136 de pretinse investitii in penitenciare."Sigur, exista un plan pentru crearea a 8.095 de locuri noi de cazare si de modernizare a 1.351 de locuri de cazare. Faptic, insa, nu se intampla nimic.", explica FSANP.Concluzia sindicalistilor: "Raportul ministrului Toader, un autodenunt pentru incompetenta. Un ministru de nota 2. Tudorel Toader trebuie demis pentru subminarea sistemului penitenciar. Rezultate zero in modernizarea penitenciarelor."Potrivit comunicatului de presa, in mandatul lui Tudorel Toader au avut loc 8.632 de incidente negative in penitenciare.- agresiune intre detinuti (2.920);- agresiune la adresa personalului (344);- autoagresiune (1.776);- distrugeri de bunuri (776);- descoperire de droguri (544)."S-au mai inregistrat, printre altele, 272 de cazuri de ingerari de obiecte metalice si substante toxice, 280 de accidentari dintre cele tipice de penitenciar si, surprinzator, 288 de accidente de munca", explica sindicalistii.Intre timp, peste 15.000 de detinuti au beneficiat de reducerea cu 1/5 a pedepselor in baza Legii recursului compensatoriu, iar populatia penitenciarelor s-a redus temporar cu aproape 7.000 de detinuti."Infractorii au fost practic trimisi inapoi in comunitate, de unde peste 70% se vor intoarce in urmatorii ani, dupa ce vor face noi victime si vor produce alte prejudicii", explica FSANP.Sindicalistii mai critica politica de resurse umane, strategia de reintegrare sociala si politica de investitii promovate de Tudorel Toader.Comunicatul poate fi citit integral pe site-ul FSANP I.S.