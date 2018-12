Toader ameninta ca va fi sesizata CCR daca presedintele Iohannis nu ii accepta cererile: Am facut apel sa reciteasca

Ziare.

com

"In mesajul final, am facut apel la presedinte sa isi respecte obligatiile legale si constitutionale sa reciteasca si sa procedeze in indeplinirea competentelor (din documentele transmise joi catre presedinte, n.r.) . (...) Eu personal exprim speranta ca daca in cazul doamnei Kovesi, presedintele a citit, dar nu prea a inteles, si am primit dezlegarea de la CCR, acuma avem deja aceasta dezlegare, aceasta decizie 358.Deja cred ca presedintele o va intelege. Daca nu, daca va fi nevoie, vom merge inca o data la Curtea Constitutionala si in final, indiferent de pregatirea pe care o avem sau nu, indiferent de nivelul la care intelegem mecanismele statului de drept, avem consilieri si trebuie sa ne respectam obligatiile", a declarat Tudorel Toader la RomaniaTV.Precizarile vin dupa ce Toader a anuntat, pe Facebook, ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar . Toader a trimis si solicitarea pentru numirea Adinei Florea la sefia DNA."Am transmis cate presedintele Romaniei solicitarea de revocare din functie a procurorului general. Am transmis catre presedintele Romaniei si urmatoarele solicitaril de numire in functiile conducere: 1. Elena Giorgiana Hosu - procuror sef adjunct DIICOT; 2. Antonia-Eleonora Constantin - procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ; 3. Iuliana Nedelcu - procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ; 4.Florena-Esther Sterschi - procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul PICCJ; 5. Adina Florea - procuror sef al DNA! Exprimam si speranta faptului ca presedintele va reciti atat art. 132 din Constitutie cat si Decizia CCR nr 358/ 2018", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.