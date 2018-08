Toader, despre procurorul general Augustin Lazar: Evaluarea este continua

Ziare.

com

Prezent la Antena 3, ministrul Justitiei a fost intrebat cand il va evalua pe procurorul general Lazar."Evaluare este continua. Exista notiunea de formare continua, toti avem nevoie sa invatam pe parcursul activitatii profesionale, sa fim in acord cu legislatia, cu evolutiile stiintifice. O formare profesionala continua si o evaluare profesionala continua. Cand tragem linie, atunci vedem", a spus Tudorel Toader.Declaratia vine in contextul in care marti ministrul Justitiei a sugerat ca urmeaza "o evaluare" a lui Augustin Lazar."Pentru oricare dintre noi, vine o vreme in care este supus evaluarii!", a declarat marti ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cand a fost intrebat daca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, urmeaza sa fie supus unei evaluari.