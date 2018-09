Toader forteaza numirea conducerii Inspectiei Judiciare prin OUG. Care este miza

proiectul de OUG discutat astazi in Guvern nu are avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)

Cand apar presiunile lui Dragnea

Dragnea l-a criticat public pe Tudorel Toader ca nu a dus pana la capat ordonanta, precizand ca vrea sa discute cu ministrul Justitiei si cu Viorica Dancilape aceasta tema

Pentru cine se aplica OUG?

Cum arata varianta propusa de Toader

Sursa: Proiectul OUG

Nuantele

Sursa: Proiectul OUG

Miza IJ

Numirile, blocate

CSM vrea sa faca delegarile

Ordonanta de urgenta completeaza articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care stabileste modul in care sunt numiti Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare. Adoptarea acestei ordonante a fost ceruta insistent de Liviu Dragnea.Mandatele inspectorului sef al Inspectiei Judiciare (IJ), judecatorul Lucian Netejoru, si al inspectorului sef adjunct, procurorul Gheorghe Stan, au expirat pe 1 septembrie, iar institutia nu are in acest moment o conducere.Potrivit unor surse judiciare,. Este vorba de o a doua varianta de proiect de OUG, initiat de Tudorel Toader, dupa ce saptamana trecuta trimisese un alt proiect la CSM. Mass-media a dezvaluit acest proiect si care erau mizele sale.Seful PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat insa luni pe Tudorel Toader, deoarece nu a dus la capat aceasta ordonanta. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM.Mass-media scrie ca la CSM a ajuns pentru avizare primul proiect de OUG initiat de Tudorel Toader.Expira mandatele lui Netejoru si Stan. IJ ramane fara conducere.CSM decide sa consulte magistratii din tara pana pe 10 septembrie si amana practic sa avizeze proiectul OUG pana cand instantele si parchete nu-si spun punctul de vedere.Guvernul anunta ca are pe ordinea de zi acest proiect.Pe de alta parte, potrivit unor surse din magistratura, aceasta ordonanta, daca este aprobata in forma data publicitatii, se aplica pentru viitor, deci pentru viitorii sefi care vor fi numiti potrivit legii. Asta deoarece mandatul celor doi sefi este considerat incetat din 1 septembrie, iar IJ nu mai are practic sefi in acest moment."OUG nu isi justifica urgenta, ca nu mai poate remedia nimic, ar fi fost utila acum o saptamana", au explicat sursele citate.Varianta propusa de Tudorel Toader in OUG-ul ajuns astazi pe masa Guvernului arata ca in cazul expirarii mandatelor sefilor IJ, interimatul functiilor se asigura tot de catre acestia, pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii.propuse in proiectul de OUG: "In situatia vacantarii functiei de inspector-sef sau, dupa caz, de inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare ca urmare a expirarii mandatului, interimatul functiei se asigura de inspectorul-sef sau, dupa caz, de inspectorul-sef adjunct ale caror mandate au expirat, pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii"trimisa de Tudorel Toader la CSM, acest paragraf era formulat astfel: "In situatia vacantarii functiei de inspector-sef sau, dupa caz, de inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare ca urmare a expirarii mandatului, interimatul functiei se asigura de inspectorul-sef sau, dupa caz, de inspectorul-sef adjunct in functie, pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii."Ziare.com a dezvaluit ca in Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader, si implicit al actualei puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.Lucian Netejoru, apropiat al Oanei Schimdt Haineala, a fost in repetate randuri suspectat ca ar fi luat anumite decizii care au convenit actualei majoritati guvernamentale si ca, in mandatul sau, Inspectia Judiciara a pus presiune pe magistrati.IJ este singura institutie abilitata sa ancheteze abaterile disciplinare ale magistratilor, rolul sau fiind oarecum similar cu al Parchetului. Ancheta disciplinara incepe ca urmare a unei sesizari pe care o poate face oricine sau prin autosesizarea IJ.Surse din cadrul IJ arata ca de luni, 3 septembrie, nu au mai fost inregistrate noi sesizari disciplinare.Pe de alta parte, un nou concurs pentru sefia Inspectiei Judiciare este blocat in acest moment. Motivul: regulamentul de organizare a fost desfiintat in instanta si trebuie mai intai modificat.Surse din magistratura arata pentru Ziare.com ca practic ar fi trebuit gasita o solutie legislativa pentru ca procedura de numire/ regulamentul de concurs sa fie stabilita.Legea 317/2004 prevede ca inspectorul sef adjunct este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef si aceeasi lege mai spune ca "organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei acestora".In aceste conditii, un nou sef al IJ urma sa fie pus cu delegatie de plenul CSM.Comisia nr 1 Legislatie si cooperare interinstitutionala din CSM a discutat luni pe primul proiect de OUG trimis de Tudorel Toader. Magistratii au decis ca trebuie consultate instantele si parchetele din tara, pana la data de 10 septembrie, potrivit procesului - verbal al sedintei din 3 septembrie. Decizia a fost luata cu majoritate.Comisia a apreciat ca Plenul CSM are atributul delegarii in functiile de conducere din IJ. Acest punct de vedere fusese adoptat si pe 9 iulie 2018. In plus, pe 9 iulie s-a apreciat ca este necesara consultarea inspectorilor judiciari, in functie, in vederea exprimarii de catre persoanele interesate a acordului pentru o eventuala delegare.Acum, magistratii din intreaga tara trebuie sa-si spuna punctul de vedere, daca in cazul expirarii mandatelor inspectorului-sef si al inspectorului -sef adjunct al IJ, pana la ocuparea acestor functii prin concurs, delegarea pe functiile de conducere ar trebui facuta de Plenul CSM sau interimatul ar trebui asigurat de inspectorul -sef/ inspectorul -sef adjunct, al carui mandat expira, in temeiul unei prevederi legale exprese in acest sens.Comisia nr 1 Legislatie si cooperare interinstitutionala din CSM arata ca Plenul CSM are competente generale de delegare in functiile de conducere din sfera autoritatii judecatoresti- instante, parchete, Institutul National Magistraturii sau Scoala Nationala de Grefieri.Opinia minoritara din Comisia nr 1 Legislatie si cooperare interinstitutionala CSM a fost in sensul in care nu s-ar mai justifica consultarea instantelor si parchetelor, atata timp cat s-a decis ca Plenul CSM are atributul delegarii pe functiile de conducere si s-a demarat procedura de consultare a inspectorilor judiciari in functie, pentru exprimarea de catre persoanele interesate a acordului la o eventuala delegare.