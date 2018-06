Toader: Unele documente din arhiva SIPA vor fi distruse, altele desecretizate

Ziare.

"Povestea cu arhiva SIPA este veche, dar inca nu este clarificata. Eu, cand am devenit ministru al Justitiei, stiam ca exista arhiva si ca sunt dezbateri. Am promovat o Hotarare de Guvern prin care am solicitat sa constituim o comisie speciala cu certificat ORNISS si sa vedem si noi ce este in arhiva. Guvernul a adoptat hotararea, iar eu am acces in baza legii, asa ca m-am dus cu comisia si am intrat in arhiva. Cand s-a deschis usa la arhiva, prima data am vazut teancul de carti de munca ale fostilor angajati din penitenciar care se pensionasera, dar cartea de munca statea in arhiva si nu putea sa dovedeasca vechimea", a declarat ministrul Justitiei De asemenea, Tudorel Toader a precizat ca membrii comisiei speciale au la dispozitie trei ani pentru a inventaria documentele existente in arhiva SIPA, iar ca actele care fac referire la viata privata vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate."Comisia are la dispozitie trei ani pentru a inventaria documentele. Unele sunt consemnari tinand de viata privata si atunci am spus ca e normal titularul sa aiba acces, poate vrea sa vada ce facea la 25 de ani. Altele pot tine de arhiva nationala si urmeaza sa fie transferate acolo, altele de siguranta statului si trebuie sa fie transferate la arhiva de specialitate. Poate unele contin informatii care pot fi valorificate de autoritati . La finalul celor trei ani vedem ce ramane din arhiva SIPA. Cele cu viata privata le distrugem, restul le transferam, iar cele secrete le desecretizam. La finalul celor trei ani o sa scriem pe usa 'Aici a fost arhiva SIPA, sa le fie de bine'", a afirmat ministrul Justitiei.Tudorel Toader a mai precizat ca, intre timp, si Parlamentul a infiintat o comisie speciala care se ocupa de arhipa SIPA si care ar fi "facut o treaba buna"."Au facut audieri, au facut confruntari, au facut o treaba buna, au facut un raport pe multe zeci de pagini care va fi facut public. Eu, ca ministru am vazut cine a intrat in arhiva, cine nu a intrat, daca avea sau nu certificat ORNISS pentru acces. Unde am avut dubii rezonabile, le-am sesizat DIICOT spre a verifica daca fapta constituie ceva de competenta dansilor", a precizat ministrul Justitiei.