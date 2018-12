Toader, zeci de raspunsuri evazive despre amnistie si gratiere. I-a chemat pe jurnalisti, la minister, luni la 6,30

Ziare.

Intrebat de presa, la finalul sedintei Consiliului National al PSD, daca un eventual proiect de amnistie va fi facut in baza unui draft al PSD sau se va lucra la Ministerul Justitiei, Toader a raspuns scurt:"La Ministerul Justitiei".Ulterior - desi jurnalistii i-au adresat zeci de intrebari - Tudorel Toader s-a multumit sa raspunda evaziv. A refuzat sa spuna clar daca PSD i-a aratat pana acum vreun proiect de ordonanta privind amnistia si daca va lucra pe baza propunerilor venite de la social-democrati.Pentru mai multe informatii, ministrul Justitiei i-a invitat pe ziaristi sa-l caute la minister luni dimineata, "pe la 6.30".Toader n-a raspuns lamuritor nici atunci cand a fost intrebat daca va lucra impreuna cu Florin Iordache la plangerea pentru inalta tradare impotriva lui Iohannis, ceruta de Liviu Dragnea . In plus, Toader nici n-a infirmat si nici n-a confirmat faptul ca s-ar putea inscrie in PSD."Ii cunosc pe foarte multi din PSD. Daca voi intra in PSD? Poate voi intra intr-un alt partid ca am auzit ca apar ca ciupercile dupa ploaie. Poate imi fac si eu unul. Uite cati suntem aici! Daca suntem 3, putem sa ne facem un partid", a declarat Tudorel Toader.Tudorel Toader a fost prezent la sedinta Consiliului National al PSD de duminica, unde liderii Puterii au lansat mai multe atacuri la adresa presedintelui Iohannis si au anuntat ca e nevoie de o ordonanta pentru amnistie si gratiere