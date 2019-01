Trei asociatii de magistrati cer Guvernului sa nu adopte ordonanta pentru condamnatii completurilor de 5 judecatori

Ziare.

com

Cele trei asociatii de magistrati sustin ca in acest moment nu exista un proiect care sa fi fost pus in dezbatere publica, conform Legii transparentei decizionale nr. 52/2003, iar astfel de masuri de politica penala nespecifice actului de legiferare delegata a Guvernului ar trebui insotite de o nota de fundamentare.Magistratii au realizat un studiu in care au enuntat principii esentiale pentru o democratie reala:Principii constitutionale privind emiterea ordonantelor de urgenta.Pericolul de nesocotire a principiilor constitutionale in cazul special al unei posibile Ordonante de urgenta pentru rejudecarea dosarelor in care s-au pronuntat decizii definitive de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Pericolul de nesocotire a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in cazul special al unei Ordonante de urgenta pentru rejudecarea dosarelor in care s-au pronuntat decizii definitive de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.", arata cele trei asociatii de magistrati.Limitele constitutionale fixate de Curtea Constitutionala prin insasi Decizia nr. 685 din 7 noiembrie 2018 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, precum si prin alte decizii in aceasta materie.", conchid magistratii.