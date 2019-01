Tribunalul Olt discuta azi daca sesizeaza CJUE: Cerintele MCV sunt obligatorii pentru statul roman?

"Bratul armat" al lui Toader

Solicitarea vine in contextul in care Comisia a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale.Solicitarea FJR a fost facuta intr-un proces deschis Inspectiei Judiciare, in care judecatorii solicita mai multe informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit portalului instantelor. Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) cere Tribunalului Olt sa trimita patru intrebari CJUE pentru a lamuri ce caracter are Mecanismul de cooperare si de verificare.- MCV are un caracter obligatoriu pentru statul roman?- Desemnarea directa de catre Guvern a sefilor Inspectiei Judiciare ofera garantii ale unor proceduri disciplinare independente pentru judecatorii din Romania?- Desemnarea directa a sefilor Inspectiei Judiciare respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul MCV?Sunt intrebarile la care ar putea raspunde CJUE, daca solicitarea este acceptata. Potrivit portalului instantelor, Inspectia Judiciara a primit o copie a cererii, prin care se solicita trimiterea a patru intrebari CJUE, si trebuie sa-si exprime punctul de vedere pana la 29 ianuarie 2018.In acest caz, Tribunalul Olt a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 77/2018, prin care sefii Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru si procurorul Gheorghe Stan, au fost mentinuti in functiile de conducere ca interimari.Lucian Netejoru si Gheorghe Stan conduc Inspectia Judiciara in calitate de sefi interimari, in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat luni numirea inspectorului-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan , in functia de sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General.