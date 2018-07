Tudorel Toader explica cum a stabilt pragul pentru abuzul in serviciu

Ziare.

Tudorel Toader a spus, luni, intr-un interviu pentru Digi 24, ca au fost "discutate si rasdiscutate" toate propunerile legate de stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu si ca a cerut o statistica Ministerului Public privind valoarea prejudiciului de la care se considera infractiune."Am organizat multe dezbateri la Ministerul Justitiei cu societatea civila, cu asociatiile de magistrati , cu orice jurist, cetatean care crede si poate sa contribuie. La Ministerul Justitiei am participat la toate dezbaterile. S-au facut propuneri dintre cele mai diferite - sa nu punem prag, sa punem de 1 leu, prag de salariu minim de economie, 10.000 de lei, 200.000 de lei. Sigur, am luat act de toate propunerile, le-am discutat, rasdiscutat. Am cerut de la Ministerul Public o statistica.Am intrebat procurorul general sa imi dea in scris care este practica, pentru ce trimit procurorii in judecata la abuz. Am primit raspunsul ca procurorii nu au coborat sub 1.400, 1.500 de lei, deci sub acest nivel fapta nu are pericolul unei infractiuni. Am concluzionat ca pragul rezonabil sa fie cel al unui salariu minim brut", a declarat Tudorel Toader. Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat, luni, modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, astfel ca infractiunea nu se pedepseste daca prejudiciul este pana in salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. In plus, se considera abuz in serviciu daca scopul este de a obtine foloase materiale necuvenite pentru sine, sot sau rude pana la gradul II. In timpul dezbaterilor, deputatul PSD Oana Florea a propus abrogarea infratiunii de abuz in serviciu.Amendamentul PSD a fost aprobat cu 13 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si o abtinere.Marti, modificarile la Codul Penal vor intra la vot in plenul Senatului.