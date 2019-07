Tudorel Toader intervine in cazul Caracal cu "simple precizari" despre modificarile la legile justitiei si la coduri

Ziare.

Toader a scris pe Facebook ca face "simple precizari".El spune ca proiectul de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei, impreuna cu solicitarea de aviz din partea Comisiei de la Venetia, au fost preluate, de la MJ, de catre Comisia speciala din parlament, inainte ca acestea sa ajunga la Guvern. Peste o saptamana, dintr-un proiect de lege au aparut trei proiecte, la initiativa unui numar de 11 parlamentari, cu multe, foarte multe modificari, printre care si aparitia Sectiei Speciale, s-a renuntat la solicitarea avizului Comisiei, urmand apoi intreaga odisee parlamentara.De asemenea, Legea privind recursul compensatoriu a fost initiata in 2016, in procedura parlamentara MJ a emis aviz negativ, iar in controlul de constitutionalitate a sustinut neconstitutionalitatea acesteia.Toader mai precizeaza ca, in iulie 2017, Guvernul a aprobat proiectul de lege, initiat de catre MJ, pentru modificarea Codului penal, in acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa."Proiectul de lege a fost transmis la Parlament, a fost preluat de catre Comisia speciala, pe care l-a modificat in mod substantial, adaugand numeroase solutii legislative declarate neconstitutionale. Pe cale de consecinta, dupa doi ani, Codul penal nu a fost modificat in acord cu deciziile CCR, iar Directiva privind confiscarea extinsa nu a fost inca transpusa in legislatia nationala.In prezent, proiectul de lege se afla in controlul de constitutionalitate. In situatia admiterii unora dintre obiectiile de neconstitutionalitate, proiectele de lege se vor intoarce in parlament. In situatia respingerii obiectiilor de neconstitutionalitate, proiectele de lege vor fi transmise pentru promulgare", mai arata Toader.El enumera si unele dintre motivele pentru care a fost schimbat de la conducerea Ministerului Justitiei:1. refuzul de promovare a OUG privind amnistia si gratierea;2. refuzul de promovare a OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, prin preluarea nora dintre solutiile din proiectele de lege;3. refuzul de avizare favorabila a proiectului de act normativ privind infiintarea Fondului Suveran;4. 'refuzul' de avizare a unor proiecte de acte normative, mai inainte ca acestea sa fi ajuns la MJ.