Tudorel Toader vrea un nou mandat la conducerea Universitatii Alexandru Ioan Cuza

"Am avut sedinta Consiliului de Administratie al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Consiliul de Administratie insemnand rector, prorectori, decani, directorul Institutului de Cercetari Interdisciplinare, directorul general.Sigur, am prezentat planul operational, plan care presupune modalitatile concrete de punere in aplicare a programului managerial. Sigur, noi suntem constienti de faptul ca mai avem o perioada scurta din mandatul in care ne aflam. Si atunci, in acest context, dar nu sub, sa spunem, circumstantele respective, am anuntat faptul ca imi voi depune candidatura pentru un nou mandat de rector", a declarat Toader pentru Radio HIT.Fostul ministru a precizat ca a transmis conducerii ca apreciaza toata activitatea"Le-am mai spus ca le apreciez activitatea desfasurata, pentru ca eu chiar cred ca sunt multe reusite la nivelul universitatii in perioada acestui mandat. Iar acele reusite nu mi le asum eu, ca le-am facut eu, echipa. Echipa care inseamna rector, prorectori, decani. In contextul asta am anuntat doua lucruri:1. Personal privind faptul ca imi depun candidatura.2. Intentia faptului ca daca voi fi ales in functia de rector intentionez sa continui activitatea executiva la nivelul universitatii in principal cu actuala structura de conducere, inseamna majoritatea. Sigur poate unu nu vrea...pot fi cazuri si cazuri, dar intentia mea a vizat intreg aparatul executiv aflat astazi in exercitiu", a mai spus Toader.Fostul ministru al justitiei a tinut sa precizeze ca doreste ca activitatea sa de la minister nu vrea sa fie amestecata cu cea de la universitate."Sa nu confundam perioada cat am fost suspendat din functia de rector si ma aflam ca ministru al Justitiei, cu functia de rector. Sunt demnitati diferite, competente diferite, perioade de exercitare diferite. Prin urmare, eu vorbesc despre modul in care am exercitat si exercit prerogativele de rector, vorbesc despre modul in care mi-am indeplinit obiectivele din programul managerial. N-aducem aici ministerul, cum n-am dus la minister rectoratul", a spus el.Intrebat cum le-ar raspunde celor care considera ca activitatea ca ministru a afectat imaginea universitatii, Toader a spus ca: "Nu a avut nicio legatura. Dovada stau realizarile pe care noi le-am facut, atins, in exercitiul acestei functii si subliniez eu impreuna cu prorectorii, decanii".