Un profesor de la Universitatea din Iasi prefera sa plece "la capsuni" decat sa-l mai aiba sef pe Toader

"Indiferent cat de multe personalitati se inghesuie pe metrul patrat in universitate, mi se pare de neconceput ca jumatatea de profesori si de cercetatori care nu au votat in turul al doilea cu acest personaj (si nu numai!) sa nu fie in stare de o actiune comuna pentru a-l indeparta de la conducere, spaland, chiar si foarte tarziu, rusinea ultimilor ani si repunand institutia pe traiectoria corecta.La fel de neconceput mi se pare si absenta aproape totala a studentilor din proiectia universitara. Ei, multe lucruri mi s-au parut de neconceput pana am ajuns sa ma obisnuiesc. Cu servilismul, lasitatea si coruptia de caracter n-am cum sa ma obisnuiesc", a scris Stipiuc pe Facebook, intr-o postare care incepe astfel: "Ma gandesc foarte serios sa plec la capsuni din vara".Profesorul puncteaza ca nu este usor sa porneasca de la zero la 40 de ani, dar nici nu vrea sa mai fie coleg cu anumite persoane."Nu-i usor s-o iei de la 0 la 40 de ani, dar nici sa continui sa fii complice si "coleg" cu o serie de specimene care numai la catedre nu au ce cauta. Cand asemenea specimene ajung taman in pozitiile de top, in contextul pe care-l stiti, parca-i prea de tot de-acum", a punctat el.Andrei Stipiuc adauga ca este foarte trist ce se intampla si universitatea din Iasi a cazut in derizoriu si vulgaritate, devenind sediul unei "grupari care opereaza doar cu exceptii de la regulile clare, din cauza careia/carora or sa devina exceptii chiar profesorii interesati cu adevarat de studenti si de colegialitatea pentru un bine comun, care chiar ar trebui sa fie nobil. Mi se pare incredibil ca in 2019 cei care trebuie sa se ocupe de educatia tinerilor nu inteleg ce este educatia si le dinamiteaza pur si simplu viitorul".Acesta precizeaza ca, daca asta este formula de succes pe care o urmareste universitatea si ca daca noul model de profesor este cel aflat la conducere, poate se vor descurca mai bine fara el."Dupa licente voi intra in greva, iar apoi, daca acest personaj sinistru inca mai este tinut in brate ca rector, imi voi da demisia. Cu alte cuvinte, promotia 2019, absolvim impreuna!?Bai, frate, si dupa 16 ani dedicati exclusiv lucrului cu studentii, aproape terminasem si eu 'pentru mine' dosarul de lector, adica inca vreo 200 de lei la salariul senzational cu care se rasplateste o asemenea dedicare! Dar ce zic eu, mai aveam un pic si ieseam la pensie. Pup cui merita, cu voi a fost o placere! Si o lectie continua de supravietuire onesta", a incheiat profesorul postarea.A.G.