Studentii din Iasi dezvaluie cum Toader s-a folosit de Politie pentru a-i intimida si demonteaza acuzatiile aduse de conducerea universitatii

"Liga Studentilor (LS IASI) condamna practicile de inspiratie totalitara ale lui Tudorel Toader, rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), care a facut apel la Politie si la serviciul de paza al institutiei pentru a alunga studentii si persoanele care au protestat miercuri in fata universitatii, precum si pentru a bloca accesul in sala Senatului a doi studenti senatori.Totodata, atragem atentia opiniei publice asupra faptului ca, prin intermediul unor cadre didactice si al unor studenti apropiati de Tudorel Toader, au inceput sa se exercite presiuni si amenintari asupra studentilor care ii cer demisia si sa se orchestreze o campanie de denigrare a Ligii Studentilor (LS IASI) la nivelul comunitatii academice", transmit studentii intr-un comunicat remis Ziare.com.Ei precizeaza ca la protestul de miercuri au fost prezente mai multe echipaje ale Politiei Romane care, alaturi de agentii de paza ai Universitatii "Cuza", au filtrat intrarile in corpul principal al institutiei de invatamant, verificand studentii.De asemenea, reprezentantii Ligii sustin ca in acelasi timp s-a desfasurat Sedinta Senatului UAIC, la care agentii de paza si politistii au blocat accesul a doi reprezentanti ai studentilor, printre care si presedintele LS IASI, Silvian Emanuel Man, reprezentant al studentilor Facultatii de Drept.Studentii precizeaza ca agentii le-au spus ca au primit dispozitie "de sus"."Cei doi studenti au putut intra la sedinta abia dupa presiunile membrilor Reset Iasi si ale unor jurnalisti prezenti la protest, carora le multumim din nou si pe aceasta cale.In cadrul sedintei Senatului, Silvian-Emanuel Man a solicitat respectuos membrilor forului suprem al Universitatii "Cuza" sa apere demnitatea comunitatii academice si sa ceara demisia rectorului Tudorel Toader printr-un comunicat oficial care sa fie votat la urmatoarea sedinta, de la finalul lunii iunie.Le multumim public cadrelor didactice care au luat cuvantul in cadrul sedintei, sustinand ca, intr-adevar, universitatea s-a indepartat de la rostul ei profund si moral, precum si tuturor participantilor la protestul nostru", transmit ei.Conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a transmis, miercuri la amiaza, ca se delimiteaza de protestul organizat de Liga Studentilor din Iasi pe treptele institutiei si ca prin acest manifest studentii proiecteaza o imagine falsa asupra activitatii institutiei.In aceste conditii, Liga Studentilor din Iasi transmite ca ultima data cand ei au a criticat public UAIC a fost la data de 15 mai 2016, cand Tribunalul Iasi a hotarat definitiv ca "actiunea universitatii de a ne interzice activitatea si de a ne obliga sa ne schimbam numele si sigla nu are niciun temei juridic si este abuziva, aducand atingere dreptului nostru la asociere si libera exprimare.A fost primul caz cand o universitate din Romania si-a dat in judecata propriii studenti. Am fost pusi in situatia de a ne face apararile singuri si de a ne insusi intr-un timp foarte scurt notiuni juridice complexe, care ne erau straine pana atunci".Ei precizeaza ca nu au atacat in niciun fel Universitatea "Cuza" si ca le pare rau ca Biroul Executiv al Consiliului de Administratie considera ca faptele si actiunile lui Toader sunt, de fapt, ale universitatii, ca si "cum domnul Toader ar fi universitatea in persoana"."Preocuparea noastra constanta este pentru cresterea calitatii actului educational, respectarea legislatiei educationale si apararea principiilor morale care guverneaza viata academica.Ne pare rau ca la 30 de ani de la caderea regimului comunist, conducerea UAIC nu poate face distinctia dintre 'scandalagiu' si avertizor public, dintre 'cereri sicanatorii' si cereri legitime de acces la informatii de interes public, preferand sa eticheteze studentii critici si activi civic drept 'huligani', in loc sa se respecte drepturile si libertatile cetatenesti si sa contribuie la mentinerea unui climat de civilitate in mediul universitar.Am sperat sa vedem o dizidenta in interiorul conducerii executive, nu consens cu Toader", se arata in documentul citat.Conducerea universitatii a transmis ca LS Iasi a implicat institutia in 19 litigii, majoritatea fiind pierdute de ei, fapt contrazis de studenti. Acestia sustin ca au fost 12 si ca au castigat cele mai multe dintre ele.A.G.