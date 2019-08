Universitatea "A. I. Cuza", condusa de Toader, cere altei universitati sa evacueze o cladire in cinci zile! Pe baza unui act din 1800, desi instanta a decis altfel

Ziare.

Jumatatea Corpului A din Copou, cladirea principala a Universitatii, este disputat de mai multi ani de catre cele doua institutii, informeaza Ziarul de Iasi Reprezentantii UAIC invoca in somatie un document ce dateaza din anii 1800 si care spune ca acea parte cladirii "a fost proiectata si realizata in perioada 1893-1897, cu scopul de a servi UAIC, cea mai veche universitate moderna a Romaniei".Conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" aminteste si de o solicitare din 1945, de dupa razboi, cand Institutul Politehnic a solicitat Senatului UAIC sa ii aprobe ramanerea in spatiile UAIC, pana la finalizarea constructiei unui sediu propriu."Incepand cu anul 1946, Politehnica 'Gh. Asachi' a ocupat, fara un act legal, aripa veche a Palatului Universitar (inclusiv Aula si Biblioteca), intre timp construindu-se pentru Politehnica numeroase imobile in zona Podu Ros - Tudor Vladimirescu. In 1999, prin proceduri administrative si juridice care vor trebui clarificate, Universitatea Tehnica din Iasi a demarat procedura de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului Corp A, vechiul Palat al Universitatii, continuand sa ocupe acest spatiu", afirma intr-un comunicat oficial reprezentantii UAIC.Rectorul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", Dan Cascaval, s-a aratat surprins de actiunea Universitatii Alexandru Ioan Cuza, afirmand ca Tudorel Toader nu a solicitat niciodata discutii in acest sens.Mai mult, el a subliniat ca a existat un proces in acest sens, care a fost castigat irevocabil de Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" in 2007."Imi pare rau sa constat faptul ca, in ciuda mediului academic in care ne desfasuram activitatea, nu am observat pana acum nicio intentie si, in acelasi timp, nu am primit nicio solicitare prealabila, oficiala sau neoficiala, de a purta o discutie cu conducerea Universitatii Alexandru Ioan Cuza pe subiectul Corpului A.Cu privire la intabularea cladirii de catre Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi se omite faptul ca", a spus rectorul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi".Totodata, Univesitatea "Al.I. Cuza" ar fi cerut Universitatii Tehnica sa evacueze aripa de vest din Corpul A din Copou in care isi desfasoara activitatea in doar cinci zile, mai informeaza Ziarul de Iasi