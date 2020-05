Universitatea condusa de Toader a decis ca toate examenele se dau online, inclusiv licenta. Revolta studentilor la Drept

Reactiile studentilor

S-ar incalca drepturile studentilor?

La toate cele 15 facultati ale Universitatii, la admiterea din acest an, la studii de licenta, s-a renuntat la probele scrise, potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei . Rector la aceasta universitate este fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader.De asemenea, la solicitarea studentilor, s-a decis organizarea unei sesiuni speciale de examene semestriale (de restante, mariri de nota etc.), in prima parte a lunii septembrie, si pentru alti studenti interesati, in afara de bursierii Erasmus.In aceeasi perioada a lunii septembrie, va fi organizata si o sesiune speciala de examene de finalizare a studiilor (licenta, diploma, disertatie si absolvire) la care se vor putea inscrie atat studentii Erasmus, cat si studentii care, din motive obiective, generate de starea de urgenta sau de consecintele acesteia, nu s-au putut inscrie si prezenta la sesiunea obisnuita din vara.Reprezentantii elevilor din anul IV de la Facultatea de Drept au reactionat joi seara. Intr-o postare pe Facebook, studentul Darius Lacatus explica de ce nu ede acord cu deciile luate. Demersul sau este sustinut si de alti studenti, reprezentanti in Consiliul Facultatii de Drept sau in Senatul UAIC, si de presedintele ELSA Iasi.Potrivit aprobarii documentelor (procedurilor) in sedinta Senatului, examenul de licenta se va sustine in mod unitar de toate facultatile din cadrul UAIC, sub forma examinarii orale in cadrul platformelor online, fapt ce incalca in mod grav principiul predictibilitatii actului academic, care este abandonat prin faptul ca nu s-a tinut seama de examenul de finalizare de studii de licenta aferent Facultatii de Drept, care solicita o pregatire temeinica, in acord cu formatul scris tip grila," explica Lacatus.Potrivit acestuia, sustinerea acestui examen important sub modalitatea examinarii orale in mediul online se afla intr-o vadita contradictie cu principiile consacrate de metodologia examenelor de admitere in profesiile cu specific juridic."Consideram inadmisibila abordarea forurilor decizionale ale Universitatiidin Iasi, de a uniformiza modalitatatea de sustinere a examenelor la nivelul fiecarei facultati, ignorand cu buna stiinta dificultatile si complexitatea examenelor de finalizare de studii (licenta sau disertatie) aferente specificului fiecarei facultati in parte.De asemenea, subiectivismul pe care-l presupune o asemenea forma de examinare din partea comisiei de examen online ar fi unul inevitabil, de aceea, ne opunem examenului de licenta in format online, bazat pe subiecte de tip oral," concluzioneaza Lacatus.I.S.