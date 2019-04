Actiunile Twitter au crescut, dupa rezultate trimestriale peste asteptari. Trump a criticat din nou compania

"The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump." @MariaBartiromo So true, but they don't treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

.....But should be much higher than that if Twitter wasn't playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Ziare.

com

Rezultatele companiei de socializare au atras atentia presedintelui Donald Trump, un utilizator frecvent al retelei, care este urmarit de aproape 60 de milioane de persone, presedintele facand apel pentru infiintarea unor companii de socializare "mai corecte".Trump a reiterat, fara sa prezinte dovezi, afirmatia ca Twitter este impotriva republicanilor, transmite Reuters.Numarul utilizatorilor lunari activi ai Twitter a crescut in primul trimestru cu 9 milioane, la 330 de milioane, fata de trimestrul precedent, rezultat peste estimarile de pe Wall Street, care anticipau o scadere de 2,2 milioane, potrivit datelor oferite de firma de analiza Refinitiv."Twitter este pe o traiectorie de crestere durabila a veniturilor si a unei expansiuni accelerate a profitului, sustinute de imbunatatirea experientei utilizatorilor si a instrumentelor care permit raspunsurile directe si publicitatea in cautari", a declarat Michael Pachter, analist la Wedbush Securities.Twitter a publicat pentru ultima oara numarul utilizatorilor lunari activi, urmand ca de acum inainte sa publice date privind numarul utilizatorilor activi zilnic care pot genera venituri, pentru a masura numarul de persoane expuse zilnic la publicitate, excluzand numarul celor care acceseaza Twitter prim intermediul mesajelor text sau prin site-uri agregatoare de tipul TweetDeck.In primul trimestru, numarul utilizatorilor activi zilnic a urcat cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Compania a estimat pentru trimestrul al doilea venituri sub asteptarile analistilor si a explicat ca va continua sa investeasca mult pentru a curata reteaua si pentru noi produse de publicitate.Advertiserii care genereaza aproape toate veniturile Twitter apreciaza strategia companiei, care risca insa reglementari mai stricte in Statele Unite si in strainatate si este criticata ca masurile luate pentru curatarea retelei echivaleaza cu cenzura."Cel mai bun lucru care s-a intamplat pentru Twitter este Donald Trump", a scris Trump pe Twitter dupa publicarea rezultatelor, atribuind comentariul unei realizatoare de emisiune de la Fox Business Network, Maria Bartiromo."Este atat de adevarat, dar nu ma trateaza bine ca republican. Foarte discriminatori, este greu pentru oameni sa se inregistreze. In mod constant scot oameni din lista. Multe plangeri din partea multor oameni", a scris el.Trump a salutat implicarea parlamentarilor americani care au cerut directorilor generali ai companiilor sa fie audiati in Congres."Nu este de mirare ca Congresul vrea sa se implice si ar trebui sa se implice. Trebuie sa existe companii mai multe si mai corecte", a scris Trump pe Twitter.Veniturile Twitter au crescut cu 18% in primul trimestru, la 787 milioane de dolari, depasind estimarea medie a Wall Street de 776,1 milioane de dolari.Vanzarile de publicitate au urcat cu 18%, la 679 de milioane de dolari. In Statele Unite, veniturile din publicitate au crescut cu 265 milioane de dolari, partial datorita publicitatii video.Twitter a estimat insa venituri sub asteptarile analistilor pentru trimestrul actual. Compania anticipeaza venituri de 770-830 de milioane de dolari, comparativ cu suma de 819,5 milioane de dolari estimata de analisti.