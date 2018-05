Probleme si la Twitter: 336 de milioane de utilizatori sunt sfatuiti sa-si schimbe parola

Ziare.

Compania care administreaza reteaua de socializare online a declarat ca nu exista nicio dovada ca parolele ar fi fost furate sau folosite in mod ilegal.Cu toate acestea, Twitter si-a indemnat utilizatorii sa isi schimbe parolele "din motive de precautie".In luna februarie, comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene.Platforma de microblogging nu a mentionat numarul platformelor publicate, insa o sursa a declarat ca numarul este "subsantial", iar parolele au fost afectate timp de cateva luni.Twitter a descoperit eroarea in urma cu cateva saptamani, a mai informat sursa, care a vorbit in conditii de anonimat.Uniunea Europeana va incepe in curand implementarea unei legislatii privind protectia datelor cu caracter personal."Ne pare foarte rau ca acest lucru s-a intamplat", a informat Twitter printr-un comunicat.