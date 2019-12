Un jurnalist marocan a fost inculpat pentru un mesaj pe Twitter in care critica justitia

Ziare.

Jurnalistul va fi judecat in virtutea articolului 263 al Codului penal marocan, care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la o luna la un an pentru "ultraj fata de unul sau mai multi magistrati".Potrivit avocatului sau, Said Benhammani, jurnalistul este urmarit in justitie pentru un tweet publicat in aprilie in care denunta verdictul unui magistrat contra membrilor Hirak, o miscare de contestare sociala care a actionat in nordul Marocului in 2016 si 2017.La inceputul lunii aprilie, Curtea de Apel din Casablanca (vest) a confirmat pedepsele de pana la 20 de ani de inchisoare pentru 42 de membri ai Hirak.Jurnalistul in varsta de 33 de ani, care colaboreaza ocazional cu media marocane si straine, a fost convocat si audiat joi de politia judiciara, care l-a deferit unui procuror. Acesta a decis retinerea sa si urmarirea lui in justitie.In aprilie, Omar Radi fusese deja audiat prima data de politia judiciara si fusese deschisa o ancheta. Miercuri, el a scris pe social media ca a primit o noua convocare din partea Brigazii nationale a politiei judiciare. "Nu stiu motivele acestei noi convocari", a spus el.Arestarea lui Radi a suscitat un val de indignare in mediul online. Noua lege a presei in Maroc care nu mai prevede pedepse cu inchisoarea a intrat in vigoare in 2016, dar jurnalistii continua sa fie urmariti in justitie conform Codului penal.In ultimul sau raport anual privind libertatea presei, organizatia 'Reporteri Fara Frontiere' a plasat Marocul pe locul 135 din 180 de tari recenzate.