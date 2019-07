Creatorul butonului de retweet isi regreta inventia: Parca am dat o arma incarcata unui copil

Ziare.

"Cred ca am dat o arma incarcata unui copil de 4 ani", a declarat Chris Wetherell intr-un interviu acordat BuzzFeed News.Wetherell a explicat ca, initial, ideea acestui buton era una simpla: era doar o modalitate mai usoara de a raspandi informatia in platforma, distribuind alt tweet.Dezvoltatorul a mai povestit ca membrii echipei care au lucrat la aceasta caracteristica, in 2009, erau mai degraba preocupati de utilitatea butonului in situatii de urgenta, precum cutremure.Sub nicio forma, explica Wetherell, nu erau pregatiti pentru impactul pe care l-a avut in mediul online."Butonul a facut multe din ce a fost proiectat sa faca. A avut o forta de multiplicare a informatiei pe care alte functii nu o au... Era vorba de cutremure. De situatii in care era esential ca informatia sa fie raspandita rapid", a afirmat Chris Wetherell.In acelasi timp, insa, multi giganti din tehnologie au copiat functia, inclusiv Facebook prin butonul de share.Dupa ce s-a raspandit si la alte platforme, creatorul retweet a inceput sa aiba regrete, in contextul in care butonul ajuta si la raspandirea informatiilor negative sau false."Imi amintesc precis ca intr-o zi m-am gandit: Am pus puterea in mainile oamenilor. Iar acum zic acelasi lucru, dar putin diferit: Oh, nu, am pus puterea in mainile oamenilor", a marturisit dezvoltatorul, citat de Gizmodo A.D.