Sanctiune extrem de dura pentru U Cluj dupa incidentele din barajul de promovare

Ziare.

com

Comisia de Disciplina a FRF a hotarat sa amendeze clubul cu 100 de mii de lei si sa suspende terenul pentru patru etape!"In baza art.82/1 si 3/a si c raportat la art. 83/2/d din RD clubul AS FC Universitatea Cluj se sanctioneaza cu penalitate sportiva de 10.000 lei. In baza art. 82/1 si 3/e raportat la art. 83/2/f din RD clubul AS FC Universitatea Cluj se sanctioneaza cu masura programarii jocurilor fara spectatori pentru 4 (patru) jocuri si i se aplica o penalitate sportiva de 100.000 lei.In conformitate cu art. 45/1 din RD clubul AS Fc Universitatea Cluj va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava (prevazuta de art. 82/1 si 3/e raportat la art. 83/2/f) - programarea jocurilor fara spectatori pentru 4 (patru) jocuri si penalitate sportiva de 100.000 lei", se arata in comunicatul FRF.In finalul duelului dintre U Cluj si Hermannstadt mai multi "ultrasi" clujeni au sarit din tribune pe pista de atletism a stadionului si s-au luat la bataie cu fortele de ordine.Un jandarm a fost ranit grav dupa ce a primit o lovitura dura in zona capului, suporterul care l-a agresat fiind cercetat pentru tentativa de omor.U Cluj a ratat promovarea in Liga 1 in urma barajului.M.D.