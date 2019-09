Liga 2: U Cluj castiga la scor derbiul cu Petrolul Ploiesti

Ziare.

Desi are un start groaznic de sezon si pornea cu sansa a doua, U Cluj a facut un meci mare si a adancit si criza de la Petrolul.Dupa o prima repriza dominata de Petrolul, U Cluj si-a revenit dupa pauza, iar Gavra a deschis scorul in minutul 51.Marinescu a comis un penalti in minutul 74, iar antrenorul Petrolului, Flavius Stoican, a vrut sa scoata echipa de pe teren si a fost eliminat.George Florescu a inscris din penalti in minutul 76, iar doua minute mai tarziu Marinescu de la Petrolul a fost eliminat.In superioritate numerica, Taub (85) si Berghele (90) au marcat si ei pentru U Cluj.In urma acestui rezultat, U Cluj urca pe locul 15, cu 6 puncte, in timp ce Petrolul este pe 9, cu 11 puncte.C.S.